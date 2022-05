Draghi al G7: "Sostegno all'Ucraina, avanti con le sanzioni e rilanciare i negoziati"

"Dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina e dobbiamo andare avanti con il sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, ma allo stesso tempo dobbiamo fare ogni sforzo per aiutare a raggiungere quanto prima un cessate il fuoco e per dare nuovo slancio ai negoziati di pace". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al vertice straordinario in videoconferenza con i leader del G7. Ma torna in primo piano anche la preoccupazione per le conseguenze economiche a medio e lungo termine del conflitto sugli equilibri alimentari del pianeta: il G7 è chiamato "ad impegnarsi per aiutare quei paesi poveri che rischiano una crisi alimentare". Unità sulle sanzioni e verso l'embargo per il petrolio russo. Tutti i leader compatti: " Putin non deve vincere questa guerra contro l'Ucraina ".

G7: "Mosca mette a rischio la sicurezza alimentare globale"

"Rafforzeremo i nostri sforzi per aiutare l'Ucraina a mantenere la produzione, in vista della prossima stagione del raccolto e dell'esportazione, anche per vie alternative". Lo annuncia la nota congiunta del G7, che spiega: "La guerra del presidente Putin sta provocando disagi all'economia globale, con un impatto sulla sicurezza delle forniture energetiche globali, dei fertilizzanti e delle scorte di cibo, e sul funzionamento della catena delle forniture globali in generale. I Paesi più vulnerabili sono colpiti nel modo più grave".



"Putin non deve vincere questa guerra contro l'Ucraina"

"Restiamo uniti nella nostra decisione che il presidente Putin - continuano i grandi dopo la videocall - non deve vincere questa guerra contro l'Ucraina: lo dobbiamo alla memoria di quelli che hanno combattuto per la libertà nella Seconda guerra mondiale". I leader del G7 si sono impegnati ad "aumentare i costi per Putin con nuove sanzioni o inasprendo quelle già esistenti". Anche perché - scrivono - "le azioni di Putin in Ucraina rappresentano un'onta per la Russia e per il suo popolo".

Dal G7 complessivamente 27 miliardi per l'Ucraina

"Insieme alla comunità internazionale abbiamo fornito e assicurato dall'inizio della guerra un sostegno aggiuntivo che supera i 24 miliardi di dollari", si legge nel comunicato diffuso dalla Casa Bianca al termine del meeting virtuale. E poi l'annuncio del varo di nuove, ulteriori risorse economiche per il paese invaso: "Nelle prossime settimane aumenteremo il nostro sostegno finanziario collettivo a breve termine per aiutare l'Ucraina a colmare le lacune finanziarie, e fornire servizi di base alla sua popolazione, sviluppando al contempo meccanismi per sostenere la ricostruzione a lungo termine, in collaborazione con le autorità ucraine e le istituzioni finanziarie internazionali".