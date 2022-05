G7: si riuniscono i ministri della Salute. Sul tavolo un confronto sulle misure anti-Covid

Al via oggi a Berlino il G7 dei ministri della Salute, al quale partecipa il ministro Roberto Speranza. Tra i temi di discussione, un confronto sulle misure anti-Covid adottate dai vari Paesi e su come rendere più efficienti i sistemi sanitari.

Tra i Sette grandi l'allentamento delle restrizioni procede a velocità diverse, ad esempio sull'utilizzo delle mascherine sui mezzi di trasporto. In Germania, Paese ospitante del G7, resta l'obbligo su aerei, treni a lunga percorrenza e trasporto pubblico fino al 23 settembre. In Italia l'obbligo sui mezzi di trasporto è previsto fino al 15 giugno.

Per l'Italia parteciperà il ministro Roberto Speranza, il quale prima della partenza ha sottolineato che il Covid "resta un grande tema di cui occuparci, perché la pandemia non è finita e sono necessarie ancora prudenza e cautela". I ministri avranno anche una sessione congiunta con i colleghi dello Sviluppo che a Berlino hanno avviato una discussione sulla crisi alimentare, l'emergenza climatica e la ricostruzione dopo la guerra in Ucraina.