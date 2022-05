Gas, dal razionamento al tetto sui prezzi: il piano di emergenza della Ue

Sperando di scongiurare - e anticipare - scenari peggiori, che i recenti eventi del conflitto che coinvolgono il mercato energetico prospettano: l'11 Maggio la sospensione da parte Ucraina, dei flussi di gas attraverso il punto di transito di Sokhranovka (stazione del gasdotto che vale un terzo del gas dell'import europeo): "perché le forze di occupazione russe hanno iniziato a prelevare il gas per le regioni separatiste sostenute dalla Russia", motivazione smentita dalla controparte. Oggi, mentre la Finlandia faceva formale richiesta di ingresso nella Nato, la Russia ha annunciato - secondo quanto riferito dal quotidiano finlandese Iltalehti, che cita fonti anonime - che " potrebbe tagliare l'export di gas al paese scandinavo già da domani ". Ed a completare il quadro, preoccupante, l'annuncio di Gazprom: la Russia smetterà di utilizzare un gasdotto di EuRPol GAZ, transito importante per il passaggio del gas verso l'Europa attraverso la Polonia. Di qui il rilievo, proprio in questa settimana entrante, del RepowerEu.

L'Unione Europea ha un piano di emergenza per il gas, nel caso la Russia interrompesse bruscamente le forniture per l'Europa : nella bozza del "RepowerEu" - che verrà presentata ufficialmente la settimana prossima, il 18 Maggio - si parla di razionamento dei consumi, solidarietà tra i paesi Ue colpiti, un tetto al prezzo ed interventi contro la speculazione, secondo le anticipazioni dell'agenzia di stampa Agi.

Le misure nella bozza, secondo l'Agi

Nel documento che sarà ufficializzato a metà Maggio, si menziona il "caso di ulteriori interruzioni del gas che interessano più Stati membri contemporaneamente": un caso nel quale l'Unione prevede di poter adottare "necessarie misure aggiuntive". Strumenti già esistenti - come il concorso dell'approvvigionamento di tutti i 27, per soccorrere alcuni paesi della Ue - che - continua la bozza - "potrebbero essere utilmente integrati con un razionamento coordinato, ed una riduzione della domanda sulla base di principi a livello dell'Ue durante un'emergenza: in cui i mercati del gas non corrispondono più in modo ottimale alla domanda, e lasciano la domanda residua insoddisfatta". In primis il principio di solidarietà applicata riducendo la domanda di gas "negli Stati membri meno colpiti, a vantaggio degli Stati membri più colpiti", e questo "anche nel caso in cui tale razionamento non sarebbe stato effettuato sulla base del piano nazionale di emergenza", indica l'esecutivo europeo.

Un piano che dunque potrebbe svilupparsi a prescindere dalle decisioni degli esecutivi e parlamenti dei singoli stati dell'Unione, ma nell'alveo del principio - europeo - di solidarietà tra stati.

L'ipotesi del tetto al prezzo del gas

Se queste misure non bastassero, potrebbe essere necessaria l'introduzione di un tetto del prezzo del gas: "Una possibilità - continua il documento - sarebbe quella di limitare la formazione dei prezzi durante questo scenario di perturbazione, fissando il prezzo sulle borse europee del gas: in generale un tale limite può intervenire a diversi livelli della catena del valore del gas", spiega la Commissione.

Un tale massimale di prezzo dell'Ue - in uno scenario di grave perturbazione - avrebbe "il vantaggio di limitare gli effetti dannosi sui prezzi della perturbazione: per i consumatori e le imprese, a livelli prestabiliti".