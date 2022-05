Gazprom, da oggi interrotte anche le forniture con l'Olanda

Dopo la Bulgaria, la Polonia e la Finlandia è il turno dell’Olanda.

Gazprom, colosso russo degli idrocarburi, ha interrotto le forniture a GasTerra, l’operatore olandese che si è rifiutato di pagare in rubli. Ma "questo non è ancora visto come una minaccia alle forniture", ha commentato il portavoce del ministero degli Affari economici olandese, Pieter ten Bruggencate, citato dalla Bbc.

La conferma arriva proprio dall’azienda a partecipazione statale che acquista e commercia il gas per conto del governo olandese e ha anche dichiarato di aver anticipato la mossa acquistando due miliardi di metri cubi di gas altrove.

Per compensare le mancate forniture russe, i Paesi Bassi stanno costruendo urgentemente un terminale di gas naturale liquefatto nel porto settentrionale di Emshaven.

Si prevede che dal prossimo autunno ne riceverà fino a 8 miliardi di metri cubi all'anno. Il primo terminal di questo tipo nei Paesi Bassi è stato aperto già nel 2011 nel porto di Rotterdam.

Attraverso i gasdotti dalla Russia i Paesi Bassi nel 2021 hanno ricevuto oltre 11 miliardi di metri cubi di gas.

E dopo lo stop della Gazprom il prezzo del gas è sceso fino a 91 euro al Mwh per poi risalire a 93,2 euro con un incremento del 2,13%.

Dal 1 aprile di quest'anno, tutti i Paesi che il governo russo ha dichiarato "ostili" sono obbligati a pagare il gas solo in rubli, un vincolo respinto apertamente da alcuni governi.