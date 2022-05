Gentiloni: l'Italia deve attuare il Pnrr. I partiti non frenino o sarà recessione

Attuare il Pnrr o il rischio è la recessione, i partiti non frenino le riforme. Questo l'appello del Commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, sulle pagine della Stampa. Con la guerra in Ucraina, osserva Gentiloni, l'espansione mondiale "è diventata una frenata globale. Per l'Italia (...) il Pnrr è l'antidoto alla stagnazione", afferma.

Occorre fare i conti con inflazione e con il "probabile aumento dei tassi d'interesse", dice ancora il Commissario. Inoltre, "Il tempo dei sostegni di ogni tipo è finito (...). Prima di pensare ad altro debito comune occorre far funzionare il piano attuale", soprattutto per i Paesi ad alto debito come l'Italia. Se pensassimo di essere ancora in una fase in cui sono possibili sostegni di ogni tipo credo prenderemmo un abbaglio. Non sto teorizzando il ritorno all'austerity, ma quello che abbiamo fatto durante la pandemia non è più possibile, per almeno due ragioni. La prima: non è necessario. Due: sarebbe un azzardo. La forte crescita dei prezzi e il probabile aumento dei tassi di interesse entro l'estate sono due fattori con i quali siamo costretti a fare i conti", aggiunge.



Anche per l'Unione europea, attuare il Pnrr per l'Italia è essenziale, inoltre si deve limitare la crescita della spesa corrente per una riduzione credibile e graduale del debito e espandere gli investimenti pubblici per la transizione verde e digitale ma anche, sul fisco, rivedere le aliquote marginali e allineando i valori catastali ai valori di mercato. Sono le raccomandazioni di Bruxelles, che saranno presentate ufficialmente lunedì, anticipate oggi da Repubblica. Mentre il cuneo fiscale sul lavoro rimane alto, scrive ancora l'Ue, altre fonti d'entrata sono sottoutilizzate.