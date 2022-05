Germania, scoperta nuova rete di pedofili: "Raggiunto un livello di brutalità mai vista"

La polizia e gli organi inquirenti di Colonia hanno riferito di aver scoperto un sospetto nuovo caso di abusi sessauli su minori rispetto al quale si sono dichiarati “scioccati e sbaloriditi”.

"Sono scioccato e senza parole. Un tale livello di brutalità disumana verso bambini piccoli e di indifferenza per il loro dolore e le loro urla è qualcosa che non avevo mai visto". Ha dichiarato il capo della polizia di Colonia, Falk Schnabel, in merito alle indagini su un network tedesco di pedofili che, come riporta la Dpa, avrebbe raggiunto un livello di "brutalità inimmaginabile". A capo della rete un uomo di 44 anni di Wermelskirchen in Nordreno-Vestfalia, arrestato con l'accusa di aver commesso gravi e ripetuti abusi su minori e per il possesso di enormi quantità di raffigurazioni di abusi su minori sia in video che in foto.

L'uomo, sposato, il cui nome non è stato fornito in linea con la normativa tedesca sulla privacy, offriva, come strategia per avvicinarsi ai minori, servizi di baby sitter online. Avrebbe abusato di bambini di appena un mese e di adolescenti fino a 14 anni.

L'uomo avrebbe scambiato con decine di altre persone immagini e video pedopornografici. In tutto sono state sequestrati 3,5 milioni di immagini e 1,5 milioni di video. Gli indagati sono 74. Le vittime fino ad ora identificate sono 33, tra cui anche bambini di pochi mesi e con disabilità. La quantità di dati - dal 1993 ad oggi - trovata sul computer dell'uomo arrestato era così grande che gli investigatori, finora, sono stati in grado di perlustrare solo circa il 10% delle varie raffigurazioni di abusi, anche se il sospetto è stato arrestato a dicembre. È possibile, quindi, che il numero delle vittime aumenti. "Vi prego di risparmiarmi di dover descrivere ciò che ho visto", ha dichiarato il procuratore capo Joachim Roth, "quello che ho visto mi ha scosso nel profondo".

Quest'oggi le autorità tedesche hanno riferito che i casi noti di abusi sessuali sui minori sono aumentati del 6,3% lo scorso anno, rispetto all'anno precedente, arrivando a più di 15.500 casi di cui si ha conoscenza, con cifre reali che potrebbero essere molto più alte. Leggendo una dichiarazione scritta a nome del ministro dell'Interno Nancy Faeser, il portavoce del ministero Sascha Lawrenz ha affermato che nel corso del 2021 una media di 49 bambini sono stati maltrattati ogni giorno in tutto il Paese.