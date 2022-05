Giallo sul ferimento del capo delle forze armate russe Valery Gerasimov

A darne notizia tra i primi è stato l’ex ministro dell’Interno ucraino Arsen Azakov, che citando un suo insider russo ha scritto su Facebook che il generale russo ha riportato una ferita non grave alla gamba destra. Successivamente il britannico Daily Mail ha scritto che secondo una sua fonte russa non ufficiale “il comandante militare di Vladimir Putin è stato portato fuori dalla zona di guerra con ferite alla gamba destra” causate da schegge che sono state poi rimosse. Gerasimov non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Altre fonti sostengono che Gerasimov sia invece rimasto illeso da un attacco, e sarebbe ora stato rimpatriato velocemente a Mosca dopo un passaggio a Belgorod. Al momento queste indiscrezioni, non sono confermate da fonti indipendenti.

La notizia che Valery Gerasimov fosse sul campo in Ucraina rappresentava comunque già di per sé un’anomalia: che una delle più alte cariche militari russe, uno tra i tre in possesso dei codici nucleari assieme al ministro della Difesa Shoigu e lo stesso Putin, sia impegnato sul campo ancorché a quanto pare in un ruolo strategico e non operativo-tattico, secondo molte fonti mostra che la recente nomina del generale Oleksandr Dvornikov come unico comandante delle truppe russe in Ucraina non ha migliorato la gestione e il coordinamento delle unità di occupazione sul terreno. Secondo fonti ucraine dall'inizio della guerra 15 generali russi avrebbero perso la vita.