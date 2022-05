Giornata Mondiale delle Api: il miele piace come dolcificante e come cura

Al posto dello zucchero, come alimento goloso e come antidoto al mal di gola. Sono questi alcuni degli usi del miele secondo gli italiani, rilevati dal sondaggio della rivista mensile 'Vita in Campagna' realizzato su un campione di 1300 hobby farmer da tutte le regioni italiane per il World Bee Day (Giornata Mondiale delle Api, 20 maggio) - come riporta Adnkronos - con l'obiettivo di valutare attitudini e abitudini rispetto a questo alimento. Per quanto riguarda le diverse varietà, il miele millefiori - testimone della biodiversità - è stato eletto a tipologia preferita dal 27% dei rispondenti, seguito dal miele di acacia (24%) e da quello di castagno (22%). Seguono varietà più inconsuete ma pur sempre reperibili: il miele di tiglio (13%), il miele di agrumi (12%) e il miele di timo (2%). E dati interessanti emergono anche relativamente all'acquisto: oltre due rispondenti su tre acquista il miele dai produttori locali, mentre solo il 20% si rivolge a supermercati o negozi alimentari. Un segnale incoraggiante per il mondo dei piccoli produttori agricoli, e che rappresenta un legame virtuoso con il territorio e con le scelte a chilometro zero. Considerevole il dato sull'autoproduzione, che raggiunge il 13%, con una prevalenza di apicoltori uomini. Si apre con la giornata mondiale dedicata alle api, "un'ideale Settimana della Natura che vede la nostra biodiversità e il nostro ambiente protagonisti". Lo rileva il ministero della Transizione ecologica in una nota spiegando che è "una Settimana ancora più importante, quest'anno, dopo l'inserimento della tutela dell'ambiente nella nostra Costituzione e che il ministero della Transizione ecologica vuole ricordare per accendere i riflettori sul nostro inestimabile patrimonio, da tutelare e valorizzare". Il Wwf lancia l'allarme: il 40% delle specie al mondo di api e altri impollinatori sono a rischio estinzione. "Una estinzione silenziosa che mette a rischio la biodiversità globale, ma anche la nostra capacità di produrre cibo in maniera naturale", spiega l'associazione. Si tratta di "oltre 20 mila specie che garantiscono un servizio indispensabile, quello dell'impollinazione, da cui dipende quasi il 90% di tutte le piante selvatiche con fiore e l'80% delle piante che producono cibo e prodotti per il consumo umano, pari al 35% della produzione agricola mondiale, con un valore economico stimato ogni anno di oltre 153 miliardi di euro a livello globale e 22 miliardi di euro in Europa". In occasione della Giornata mondiale delle Api - scrive Dire - a Roma scendono in campo per la prima volta gli apicoltori italiani , con tute, guanti ed attrezzi di lavoro, impegnati in prima linea nelle diverse regioni per difendere questo insetto che svolge un ruolo insostituibile per l'ambiente e per l'uomo. Una occasione unica per conoscere la vita delle api e toccare con mano tutte le meraviglie della "bee economy", un comparto del Made in Italy divenuto sempre più importante per la difesa biodiversità e l'offerta di alimenti sani e naturali. La Giornata Mondiale delle Api deve essere l'occasione per intensificare e perfezionare la collaborazione tra apicoltori e agricoltori che insieme lavorano concretamente ogni giorno dell'anno per tutelare un valore della produzione agroalimentare da 2 miliardi. Lo fa sapere il presidente della Fai , Federazione Apicoltori Italiani Raffaele Cirone. "L'edizione 2022 - sottolinea Cirone - sarà per noi la Giornata per un'Agricoltura più produttiva e sostenibile": è infatti la funzione di impollinatore che rende questo insetto originario della nostra Penisola e ormai diffuso in tutti i Continenti, un prezioso alleato dell'uomo". L'iniziativa è delle donne e dei giovani della Coldiretti con appuntamento al Mercato di Campagna Amica in Via Tiburtina 695 a Roma dove si potrà "vivere una giornata da ape", dall'organizzazione del lavoro nelle arnie alla smielatura, ma anche provare i cyber alveari assieme al Crea e scoprire le curiosità del salone dei mieli d'Italia ed i primi sommelier del miele per svelare i segreti di un alimento unico. Ma ci saranno anche i tanti esempi di prodotti innovativi naturali nati grazie all'attività delle api, con applicazioni nell'ambito di diversi settori, dallo sport alla moda. Per l'occasione sarà diffuso l'esclusivo report di Coldiretti su "Le api in Italia tra economia, ambiente e salute" con dati e analisi sull'impatto dei cambiamenti climatici, della pandemia e della guerra sui consumi delle famiglie italiane. Da zone marginali e incolte, le casse di espansione dei fiumi possono diventare l'habitat ideale per la proliferazione delle api selvatiche. Succede lungo il torrente Ombrone, nel Comune di Signa, in provincia di Firenze, dove oggi viene presentata la prima sperimentazione in Italia dedicata alla trasformazione dei terreni adiacenti ai corsi d'acqua in prati che rimangono fioriti per buona parte dell'anno. Protagonisti del progetto, un team di ricercatori dei Dipartimenti di Biologia e di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali dell'Università di Firenze, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. Assieme al Consorzio, i ricercatori dell'Ateneo fiorentino hanno identificato una prima superficie di circa 16 ettari dove attuare un'azione di miglioramento ambientale, con l'obiettivo di variare e prolungare la disponibilità di fioriture e di valorizzare un contesto altrimenti destinato all'espansione del fiume in caso di piene. Così sono state selezionate tre diverse miscele di piante, per un totale di 45 specie - fra queste, trifoglio, tarassaco, malva e achillea - che fioriscono in tempi diversi dell'anno, per garantire agli impollinatori fiori, e quindi nutrimento, da aprile fino a ottobre. Nella scelta delle piante, tutte autoctone, è stato tenuto conto del fatto che specie di api diverse sono attratte da fiori di forme e colori diversi.

Anche per fare un biscotto ci vuole un fiore. Perché i fiori sono la casa degli insetti impollinatori da cui dipendono più del 75% delle colture agrarie, pari a un valore di circa 15 miliardi di euro in Europa e circa 3 in Italia. Un legame importante e sempre più fragile che va conosciuto e protetto perché è da questo che dipende anche quello che finisce sulle nostre tavole.



Così, tra le iniziative nasce anche “La casa dei fiori" Colussi, un nuovo progetto per l’ambiente grazie al quale saranno realizzati in tre città italiane - Milano, Roma e Bologna – altrettanti giardini per favorire delle esplosioni di biodiversità e il recupero di aree verdi. Con il coinvolgimento di trecento alunni e alunne di sette scuole primarie e secondarie di primo grado, accompagnati dai loro insegnanti, saranno create delle oasi con alberi, arbusti e piantine come ginestre, lavanda, corbezzolo e fillirea selezionate per attrarre e proteggere le diverse specie di insetti impollinatori come api, farfalle, bombi.

"Nell’immaginario la tradizione gastronomica italiana ha innati i valori di cibo buono e sano prodotto da agricoltura di qualità, in armonia con l’ambiente e con il territorio - spiega Massimo Crippa, direttore Commerciale del Gruppo Colussi - . Concetti che ci parlano della storia del nostro Paese ma che sono anche quanto mai attuali e moderni perché naturalmente si declinano con scelte strategiche verso la sostenibilità. In Colussi crediamo fortemente che questa sia la strada da intraprendere, ed è una scelta su cui mantenere il timone ben saldo anche in un momento di crisi. Questo progetto ha un forte valore simbolico e formativo, poiché si rivolge in primis alle nuove generazioni, il nostro futuro. Da qui, dai bambini e dal tentativo di costruire un mondo migliore, vogliamo guardare in avanti, al domani”.