Giro, Arnaud Démare ha vinto in volata la 13a tappa. Lopez resta in rosa

Arnaud Démare vince la tredicesima tappa del Giro d'Italia 2022, la Sanremo-Cuneo, di 150 chilometri. Il corridore francese del Team Groupama-FDJ, al suo terzo centro nella corsa e in maglia ciclamino, ha la meglio in una lunga volata finale sul tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e il britannico Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Quinto posto per l'azzurro Alberto Dainese (Team DSM).

La maglia rosa rimane ancora sulle spalle dello spagnolo Juan Pedro López Pérez (Trek-Segafredo), davanti a Richard Carapaz, INEOS Grenadiers, +0"12 e João Almeida, UAE Team Emirates, st.

Da segnalare il ritiro pesante del francese Romain Bardet, che occupava il quarto posto nella classifica generale, per via di un presunto virus intestinale. Prossimo appuntamento domani, sabato 21 maggio, con la quattordicesima frazione, la Santena-Torino, di 147 chilometri.

Le parole del vincitore

"E' stato difficile riprendere la fuga, in gruppo facevamo i turni per ricucire il gap e andare sempre più forte. Ogni 20 secondi cambiavano corridore in testa, ma mi sono chiesto come saremmo potuti arrivare ai fuggitivi. Poi c'è stato questo arrivo in volata faticosissimo. L'obiettivo è quello di cercare ancora una vittoria, la maglia ciclamino è sicuramente importante ma vedremo cosa succederà fino a Verona". Queste le parole di Démare ai microfoni della Rai dopo la vittoria.

VEDI LO SPECIALE DI RAINEWS.IT