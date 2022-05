Giro D’Italia, l’edizione numero 105 della Corsa Rosa prenderà il via venerdì 6 maggio da Budapest

Si parte, l’edizione numero 105 della Corsa Rosa prende il via venerdì 6 maggio. Ci sono appena 26 km a cronometro. Sei le tappe per i velocisti: Balatonfured, Messina, Scalea, Reggio Emilia, Cuneo e Treviso. Gli arrivi in salita sono cinque: Etna, Blockhaus, Cogne, Castelmonte e Marmolada. La tappa più dura è la Salò-Aprica, 5440 metri di dislivello, con Crocedomini, Mortirolo e Santa Cristina. Dopo il giorno di riposo del 9 maggio, il Giro arriverà in Italia con la quarta tappa, Avola – Etna (Rifugio Sapienza). L’ultima tappa sarà una cronometro individuale a Verona, con arrivo all’interno dell’Arena.

L’edizione dell’anno scorso è stata vinta dal colombiano Egan Bernal che ha preceduto il nostro Damiano Caruso e il ciclista britannico Simon Yates.

La presentazione

"Sono molto felice di essere qui a presentare quest'edizione del Giro d'Italia che tutti speriamo sia l'edizione del ritorno alla normalità del Giro, l'edizione della rinascita. Il Giro si è svolto anche nel 2020 e nel 2021, quello di quest'anno dovrebbe essere il vero ritorno alla normalità. Si esprime così l'ad della Rai, Carlo Fuortes, durante la presentazione del Giro d'Italia 2022. "Abbiamo fatto un accordo triennale con RCS Sport, abbiamo assicurato al servizio pubblico i prossimi 3 anni di questa manifestazione sportiva che è anche un grande racconto culturale del nostro paese, assolutamente in linea con i valori del servizio pubblico, fin dalla sua nascita”

Il Giro d'Italia ha contribuito a costituire il nostro Stato e la Rai ha sempre accompagnato il Giro, prima con la radio e poi con la tv. Questo scambio mutuo tra Rai e Giro d'Italia è stato uno dei fattori che ha connotato lo sviluppo di questo paese. E' una manifestazione che deve rimanere all'interno del perimetro Rai a tutti i costi. Il Processo alla Tappa, che ha 60 anni, ha cambiato il linguaggio sportivo ma anche il linguaggio televisivo. Sono molto felice di poter continuare questo racconto che è un bene culturale che va protetto e valorizzato. E la Rai continuerà a farlo".