Il Giro in musica: il ritmo della gara nella playlist di Roberto Testarmata e del Dj Nicola Pigini. Ogni tappa una scaletta musicale per entrare nel territorio, scoprire i luoghi e i personaggi chilometro dopo chilometro.

Sale il ritmo con uno dei brani più ascoltati in questo momento nelle radio in Ungheria: è “In the Dark” dei Purple Disco Machine e Sophie and The Giants.