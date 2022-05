Giubileo di Platino per Elisabetta II: Harry, Meghan e Andrea esclusi dal balcone reale

Il principe Harry e il principe Andrea non appariranno assieme alla regina al balcone di Buckingham Palace in apertura dei festeggiamenti del Giubileo di platino, che segna 70 anni di regno di Elisabetta II. Fonti di palazzo hanno riferito alla Bbc che sul balcone saranno ammessi soltanto "i membri della famiglia reale che svolgono doveri pubblici per conto della Regina" e i loro figli.

Sul balcone dal quale la 96enne regina si affaccerà il 2 giugno per la tradizionale parata di compleanno del “Trooping the colors”, ci saranno gli altri tre figli di Elisabetta: Carlo, Anna ed Edoardo, con i consorti. E naturalmente ci saranno William e Kate con i tre figli. Presenti anche i figli di Edoardo.

Nessun altro monarca britannico ha regnato 70 anni. Il Giubileo prevede grandi festeggiamenti fra il 2 e il 5 giugno, ma solo all'ultimo verrà reso noto a quali sarà presente Elisabetta II, la cui salute è diventata più fragile. Anche se Harry e Andrea non saranno sull'iconico balcone di Buckingham Palace con le loro famiglie, la loro presenza non è per ora esclusa da altri eventi come la messa di ringraziamento alla cattedrale di Saint Paul o alcuni pranzi. Anche se, al momento, non è nemmeno chiaro se Harry e Meghan verranno in Gran Bretagna per il Giubileo.