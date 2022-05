Gli hacker filorussi di Killnet minacciano l'Italia: "Oggi un attacco"

"Un colpo irreparabile all'Italia" è minacciato per oggi dagli hacker filorussi del collettivo Killnet, dopo gli attacchi delle ultime settimane sui quali cui indaga la Procura di Roma. Killnet torna dunque a minacciare l'Italia. L'appuntamento - ufficializzato su Telegram - era alle 5 di questa mattina.



Gli hacker filorussi sfidano poi apertamente i 'rivali' di Anonymous a fermare i loro piani. "Vi aspettiamo", scrivono.



Che l'avvertimento non sia assolutamente da sottovalutare lo conferma l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che parla di "segnali" di possibili attacchi "imminenti" ai danni, in particolare, "di soggetti nazionali pubblici, soggetti privati che erogano un servizio di pubblica utilità o soggetti privati la cui immagine si identifica con il paese Italia".



Il primo messaggio su Telegram di Killnet risale a fine gennaio ma è dall'inizio della guerra che il collettivo ha iniziato con i suoi attacchi informatici, il primo è stato contro gli attivisti di Anonymous poi ne sono seguiti altri verso siti istituzionali ucraini e polacchi. Le attenzioni degli hacker si sono poi spostate verso altre nazioni, fra cui l'Italia a partire da maggio.



La prima incursione si è verificata il giorno 11 quando ad essere attaccati sono stati alcuni siti istituzionali come quello del Senato e dell'Iss. Altre si sono verificate il 16 e il 20 maggio.



Il gruppo Anonymus invece oggi ha rivendicato un "massiccio attacco" hacker ai siti web del governo bielorusso, " per la sua complicità nell'invasione dell'Ucraina", si legge in un tweet in cui il gruppo di hacker segnala che il principali siti governativi bielorussi "sono offline".



"Il disguido tecnico, che si è verificato stamani negli uffici postali," è dovuto ad un aggiornamento del sistema" e non ad un attacco informatico. È quanto fanno sapere fonti di Poste Italiane, precisando che "il disguido è in via di risoluzione".