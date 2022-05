Glitter e musica: il concerto virtuale degli Abba è "sbalorditivo"

Intanto gli ABBA in carne e ossa hanno sfilato su un vero red carpet londinese per la prima dell'evento: "Essere di nuovo insieme come gruppo è stato davvero appagante - ha detto Anni-Frid Lyngstad - ci è piaciuto molto lavorare di nuovo insieme".

Costumi scintillanti, glitter e stivali con plateau. In pratica la loro stessa versione anni '70, quando erano all'apice del successo. Le proiezioni di Agnetha, Bjorn, Benny e Anni-Frid hanno mandato in delirio i fan.

All'interno dell'arena appositamente costruita per 3mila spettatori, i cantanti virtuali in forma di ologramma sono stati accompagnati da una band dal vivo di dieci musicisti e da un complesso spettacolo di luci.

Alexis Petridis del Guardian ha dato all'evento cinque stelle e ha dichiarato: "Qualunque cosa siano, l'effetto è davvero sbalorditivo". Will Hodgkinson del Times ha risposto con quattro stelle. Non gli è piaciuta una sequenza futuristica in cui la band indossa tute al neon e un film d'animazione che accompagnava 'Voulez Vous'. Tuttavia, ha aggiunto: "Per la maggior parte del tempo lo spettacolo è stato accattivante e chi non ama ballare insieme a Gimme Gimme Gimme?''.

Cinque stelle sono arrivate dall'Huff Post, con Matt Bagwell che ha descritto il live come "maestoso". Anche il tabloid Sun ha dato un giudizio entusiasta: "Certo, è surreale, ma questi avatar sono i più grandi imitatori nella storia della musica, mentre il cuore e l'anima degli Abba rimangono".