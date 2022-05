Gran Bretagna, elezioni locali: si profila sconfitta dei conservatori al governo

Il partito conservatore del primo ministro britannico, Boris Johnson, ha perso le tradizionali roccaforti a Londra e ha subito anche altre perdite alle elezioni locali, secondo i primi risultati dello spoglio dopo il voto di ieri in 146 consigli locali in Inghilterra, per tutti i 32 consigli scozzesi e per le 22 autorità locali gallesi.

Inoltre è battaglia tra unionisti del Dup e indipendentisti del Sinn Fein per la conquista della maggioranza dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord, dove lo spoglio comincia oggi. I Tory hanno perso il borough londinese di Wandsworth, un simbolo, che controllavano dal 1978, cosi come il consiglio comunale di Southampton in favore del partito laburista, ma i lib dem hanno strappato Hull al Labour. Verso una sconfitta anche a Westminster, il borough nel cuore di Londra controllato dal partito del premier Boris Johnson fin dalla sua creazione nel 1964 e nel consiglio del West Oxfordshire, un collegio che fu dell'ex premer conservatore David Cameron.

L'esito del voto potrebbe avere un grande impatto sul governo dopo lo scandalo del cosiddetto "Partygate". Pesano inoltre il costo della vita sempre più difficile da sostenere; le accuse, rivolte a ben 56 parlamentari, di molestie sessuali - fra questi anche tre ministri attualmente in carica - e la guerra della Russia all'Ucraina. Per molti osservatori potrebbe essere una cartina al tornasole sull'operato di Boris Johnson e su quanto sia ancora spendibile, in termini di gradimento, alle prossime elezioni generali.