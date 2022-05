Assente la Regina: sarà Carlo a leggere il "Discorso della Corona" al Parlamento britannico

Ancora un forfait per la 96enne regina Elisabetta, che domani non sarà a Westminster per leggere il cosiddetto "Queen's Speech", il discorso della corona (il programma del governo britannico) in occasione dell'inaugurazione a Camere riunite della nuova sessione parlamentare.

Un atto solenne e formale che ha sempre pronunciato negli ultimi 59 anni: sarà infatti la sua prima assenza dal 1963. Sembra per sopraggiunti "problemi di mobilità", come nella nota di Buckingham Palace.

La sovrana sarà sostituita dall'erede al trono Carlo D'Inghilterra, principe di Galles: a renderlo noto Buckingham Palace che ha precisato che "la decisione è stata presa su raccomandazione dei medici, per ragioni precauzionali: una raccomandazione - si continua nella nota reale - che Sua Maestà ha accolto con riluttanza".

In tutto il suo regno, la regina Elisabetta II ha mancato in tutto a tre appuntamenti: ha aperto infatti tutte le sessioni del Parlamento dalla sua incoronazione nel 1952, tranne che nel 1959 e nel 1963, quando era incinta rispettivamente del principe Andrea e del principe Edoardo. Questa sarà dunque la terza volta.

Nelle altre due assenze, le sedute furono aperte - come scrive il quotidiano britannico The Guardian - "dai lord commissari, mentre il lord cancelliere leggeva il discorso della regina".

La scorsa settimana era stato annunciato che la regina non avrebbe partecipato a nessuna delle feste in giardino di questa estate a Buckingham Palace ed all'Holyroodhouse di Edimburgo.

Ap La Regina Elisabetta e la famiglia reale al completo alla messa per Filippo

L'importanza del "Queen's Speech":

Il discorso della regina offre al governo l'opportunità di evidenziare le sue priorità per i mesi a venire. Una sorta di programma di governo. Fa parte della cerimonia di apertura del Parlamento statale e che segna l'inizio dell'anno parlamentare.

Tradizionalmente la cerimonia inizia con una processione, nella quale la regina viaggia da Buckingham Palace al parlamento, a Westminster in carrozza.

