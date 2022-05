Foro Italico, stasera l'esordio di Jannik Sinner

Grande attesa al Foro Italico tra gli appassionati di tennis italiani per l'esordio di Jannik Sinner, che stasera chiude il programma sul Centrale. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.13 del ranking e 10 del seeding, debutta contro lo spagnolo Pedro Martinez, n.40 Atp, mai affrontato in carriera. In caso di vittoria troverebbe al secondo turno Fognini che ieri sera ha battuto in due set Dominic Thiem, ex fenomeno austriaco in cerca di se stesso dopo un lungo infortunio al polso, per 6-4, 7-6 (5).

L'altoatesino, reduce dagli ottavi a Madrid, dove è stato strapazzato dal canadese Auger-Aliassime, è capitato nella parte basa del tabellone, quella orfana del fenomeno Alcazar (ritiratosi alla vigilia del torneo) e costellata di grandi campioni: agli ottavi dovrebbe incrociare il russo Andrey Rublev.

In attesa della partita di stasera i fan sono tutti a caccia del 'rosso' altoatesino soprannominato 'The Fox' (la volpe) per la sua chioma, che ieri ha presentato un fumetto che lo rappresenta in cui insegna tennis ai ragazzi. Nato a San Candido in provincia di Bolzano il 16 agosto 2001, Sinner ha iniziato a giocare a tennis all'età di 7 anni e dagli 8 ai 12 anni è stato anche un campione juniores di sci, specialista in slalom gigante. Nel 2019 è stato nominato dall'Atp giocatore rivelazione dell'anno ed è uno dei più giovani ad aver vinto in torneo Atp 500.

Oggi però è anche il giorno in cui scenderà in campo, sempre sul 'Centrale', il n.1 del mondo Novak Djokovic, proveniente dalla semifinale di Madrid e diretto, nelle intenzioni, alla conquista del suo sesto titolo a Roma. Affronta Aslan Karatsev, n.35 del mondo nativo di Valadikavcaz (capitale dell'Ossezia) che in gennaio aveva raggiunto il best ranking di n.13 del mondo. In campo anche il russo Rublev che esordisce contro Krajinovic.

Intanto Luca Nardi è stato eliminato al primo turno da Cameron Norrie, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 31 minuti di gioco. Era l'esordio nel torneo per il 18enne di Pesaro, n.201 al mondo, che si è trovato di fronte il britannico n.11, il quale al secondo turno affronterà il croato Marin Cilic. Ieri erano usciti al loro esordio Sonego, Cobolli e Zappieri.

Fuori tutte le azzurre

Nel femminile, nel match che ha aperto oggi il programma sul Centrale anche Jasmine Paolini, n.55 del ranking, esce di scena come tutte le altre nostre connazionali impegnate. Paolini è stata battuta 6-3 6-2, in un'ora e 21 minuti di gioco, dall'elvetica Jill Teichman, n.29 del ranking giocatrice, reduce dalla semifinale nel "1000" di Madrid la scorsa settimana. Ieri erano sono uscite al primo turno le azzurre Giorgi, Trevisan e Cocciaretto. Anche la quinta e ultima azzurra in gara, Lucia Bronzetti, si arrende al primo turno. La 23enne riminese di Villa Verucchio, numero 79 del ranking mondiale ed entrata con una wild card, è stata sconfitta 7-6(4), 6-3 dalla colombiana Camila Osorio, numero 58 del ranking Wta.