Guerini: nuove armi all'Ucraina. Urso: "Opportuna la segretezza". Salvini: "Bisogna negoziare"

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è stato ricevuto oggi dal Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, per essere ascoltato sulla guerra tra Russia e Ucraina. Guerini ha anche condiviso i contenuti del terzo Decreto interministeriale che autorizza la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina, in aderenza alle indicazioni e agli indirizzi dettati dal Parlamento. Lo rende noto il presidente del Copasir, Adolfo Urso.

Segretezza sulla lista delle armi

"Io penso che sia opportuno mantenere la segretezza sulla lista delle armi, cosa che hanno fatto anche in altri Paesi, per una questione di sicurezza nazionale", ha detto il presidente del Copasir, Adolfo Urso. "In qualche misura" il Copasir "è un parlamento in piccolo: il Parlamento lo ha istituito con una legge di iniziativa parlamentare. Ciascuno di noi è espressione di un gruppo parlamentare, tutti i gruppi sono presenti nel comitato. È nostro compito rappresentare la nazione italiana nel suo complesso. Le decisioni che prendiamo le prendiamo all'unanimità, il Comitato risponde alla legge prima ancora che alle nostre coscienze", ha aggiunto Urso.

La relazione del ministro Guerini

Il ministro della Difesa Guerini è intervenuto al Copasir pochi giorni prima dell'informativa che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà in Parlamento giovedì mattina. Tutto resterà segreto, ma chi l'ha ascoltato dice che il ministro "è stato tempestivo ed esauriente".

Nei partiti il dibattito prosegue

"La linea del Movimento 5 Stelle è una ed è quella che ha espresso il presidente Giuseppe Conte: è necessario che il Parlamento sia costantemente aggiornato sullo stato della guerra e che le forze politiche possano esprimere un chiaro indirizzo politico nei confronti dell'Esecutivo sul tema delle armi e delle soluzioni per arrivare a un cessate il fuoco. Il Movimento è stato chiaro: non è il momento dell'escalation militare, è il tempo delle soluzioni politiche". Lo affermano i componenti del Copasir del Movimento 5 Stelle.

Salvini vede Draghi

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi, a Palazzo Chigi, il segretario della Lega, Matteo Salvini per parlare dell'impegno dell'Italia per la pace attraverso il sostegno all'Ucraina, l'imposizione di sanzioni alla Russia, la rinnovata richiesta di un cessate il fuoco e dell'avvio di negoziati credibili.

“Io sono convinto che l'ulteriore invio di armi all'Ucraina allontani la pace”, ha detto Salvini al termine dell'incontro. "Mandare aiuti militari e economici due mesi fa" all'Ucraina “era giusto e l'abbiamo votato con convinzione, al terzo mese credo che l'ulteriore invio di armi non sia la soluzione”. Serve il "cessate il fuoco al più presto, con l'Italia protagonista". "Se la guerra va avanti in Italia ci sarà una strage di posti di lavoro. Qui si rischia di perdere milioni di posti di lavoro. Mi stupisco di colleghi che continuano a parlare di armi". "Io penso, dai dati che ho a disposizione e che Draghi ha certamente più di me, che Russia, Ucraina, comunità internazionale e Italia in primis sono stanche del conflitto. Nel 2022 la guerra si chiude al tavolo dei negoziati".

"Sto percorrendo tutti canali e i rapporti coltivati negli anni per arrivare ad uno stop delle armi e per il cessate il fuoco". Con chi? "Ho le mie relazioni con tutti. Se devo chiedere il cessate il fuoco non lo chiedo all'Indonesia o al Giappone, si chiede alla Russia", ha aggiunto. Il segretario del Carroccio ha sottolineato anche "il fatto che Draghi sia andato a Washington a portare progetti di pace e l'idea di un'Europa nuova, con Italia, Francia e Germania che mettano al centro il disarmo e la salvaguardia di posti di lavoro".