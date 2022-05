L'Ungheria non sosterrà la proposta dell'Ue per un embargo sul petrolio russo

Nelle proposte dell'Unione Europea per stabilire un embargo sul petrolio russo non c'è alcuna garanzia riguardo la sicurezza energetica dell'Ungheria.

Lo ha sottolineato il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs, dopo le parole della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

"Non vediamo piani o garanzie su come possa essere gestita una transizione sulla base delle attuali proposte e su come possa essere garantita la sicurezza energetica dell'Ungheria", ha dichiarato Kovacs. L'Ungheria, quindi, non sosterrà la proposta dell'Ue per un embargo graduale sul petrolio russo così come è stata presentata.

A quanto si è appreso, Ungheria e Slovacchia hanno chiesto, a fronte di una possibile deroga per loro fino alla fine del 2023,di avere più tempo prima di interrompere il flusso del petrolio che arriva loro dalla Russia.

Anche la Bulgaria chiederà alla Commissione europea la deroga all'embargo al petrolio russo. Lo ha annunciato il vice premier e ministro delle Finanze bulgaro, Assen Vassilev, in un'intervista al quotidiano Capital. "La Bulgaria può tecnologicamente fare a meno del petrolio russo, ma ciò aumenterebbe notevolmente il costo del carburante. Da questo punto di vista, se la Commissione europea prevede eccezioni, vorremmo approfittare di queste eccezioni, poiché cio è nel migliore interesse dei consumatori bulgari, dei trasportatori bulgari e del popolo bulgaro nel suo insieme", ha spiegato. "Se c'è una ferma posizione europea fermiamo tutto per tutti è una cosa. Ma se ci sono eccezioni, eserciteremo il nostro diritto di utilizzare la stessa eccezione", ha spiegato il vice premier.