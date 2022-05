Sono 60 milioni gli sfollati a causa di guerre e carestie

Non solo Ucraina. Conflitti e violenze nel resto del mondo, hanno costretto anche altre popolazioni ad abbandonare le proprie case con cifre da record nel 2021. Sono quasi 60 milioni gli sfollati interni nel mondo, record storico a causa di conflitti, disastri naturali e carestie. Record storico che dovrebbe essere battuto di nuovo quest'anno, a causa dell'invasione russa dell'Ucraina.

E' quanto emerge dal rapporto delle ong Internal Displacement Monitoring Centre (Idmc) e Norwegian Refugee Council (Nrc).

E' l'Africa subsahariana ad aver sostenuto il peso maggiore di migrazioni interne di massa causate da "grandi picchi" nei conflitti. La maggior parte di questi spostamenti forzati - 11,6 milioni, ovvero l'80% del totale - ha avuto luogo a causa della guerra nell'Etiopia settentrionale e nel Sahel fino all'Africa orientale. Luoghi in cima alla lista delle guerre nel mondo che non finiscono mai, in cui uomini, donne e bambini hanno dovuto lasciare tutto per salvarsi da attacchi o carestie.

"Paesi che hanno vissuto lunghe storie di conflitti, ma ciò che questi numeri mostrano è che i conflitti sono ben lungi dall'essere stati risolti", ha detto Alexandra Bilak, direttrice dell'IDMC. "Oltre alle crisi prolungate, ogni anno si verificano nuove ondate di violenza come in Etiopia e in Burkina Faso, enormi picchi di nuove violenze che hanno portato a un numero incredibilmente alto di sfollati e, almeno per ora, a scarse prospettive di ritorno", ha aggiunto parlando al britannico Guardian.

E se alle violenza e ai conflitti si aggiungono problemi ambientali e climatici come siccità, inondazioni e insicurezza alimentare, queste emergenze diventano ancora più difficili da risolvere. Sono come “continui shock al sistema” segno che i numeri dell'emergenza profughi e sfollati continua ad aumentare.

Cifra che crescono costantemente da quando l'IDMC ha iniziato a documentare nel 2003. Crescono le migrazioni interne causate da disastri naturali che da conflitti, mentre diminuisce il numero di movimenti forzati a causa di disastri climatici: tempeste, inondazioni ed eruzioni vulcaniche - 23,7 milioni - è diminuito notevolmente rispetto al 2020.