I nazisti di Putin. Intervista ad Andrea Molle

Professore, il settimanale tedesco Der Spiegel, nei giorni scorsi, ha riportato la notizia, citando un rapporto della intelligence di Berlino (BND), che la Russia starebbe utilizzando gruppi militari di estrema destra per "denazificare" l'Ucraina (confermando, così, l'ipocrisia della propaganda russa). Si fanno i nomi della "Legione Imperiale Russa" e dei gruppi Rusich. Chi sono questi gruppi?

La “Legione Imperiale Russa” non è che la componente paramilitare del movimento politico neo monarchico, ultranazionalista e cristiano ortodosso radicale “Movimento Imperiale Russo”. Si tratta di un gruppo ultranazionalista che fa riferimento alla tradizione imperiale, quella per intenderci precedente al 1917 e alla Rivoluzione d’ottobre, ma guarda anche con nostalgia al cosiddetto Impero Sovietico e in generale supporta l’idea di una Russia potenza egemone euroasiatica fondata sul pilastro del potere politico incarnato da un nuovo C’zar e sul potere spirituale attribuito al Patriarca moscovita della Chiesa Ortodossa. Relativamente ai gruppi rusich, parola in realtà traducibile liberamente come “persona di etnia russa”, si tratta di un’etichetta che non indica un unico movimento, ma è piuttosto il marker etnico di una galassia che comprende diverse formazioni militanti. Il rapporto della BND, a mio avviso, si riferisce in realtà più probabilmente alla unità o task force Rusich in seno al famigerato Gruppo Wagner e cioè la compagine militare privata che opera da anni come assetto strategico del potere moscovita. Una realtà di cui abbiamo già parlato in queste pagine e che è al centro della mia ricerca da diversi anni.

Chi sono i capi di queste organizzazioni?

Difficile dire chi comanda questi gruppi perché si tratta di organizzazioni che si inseriscono in un ecosistema di potere molto complesso. Un reticolo di interessi che vede diversi esponenti politici e del mondo produttivo e finanziario operare spesso in modo occulto al fine di influenzare la politica russa e gli equilibri mondiali. Nel caso del Gruppo Wagner, gli analisti indicano l’oligarca russo Yevgeny Prigozhin, detto “lo chef di Putin”, e l’ex operatore delle forze speciali del GRU (il servizio segreto militare russo) Dmitri Utkin come le due figure di riferimento. La task force Rusich sarebbe guidata dall’ex addestratore militare Yan Petrovsky. Mentre per quanto riguarda il Movimento Imperiale Russo, i servizi di sicurezza americani identificano la sua leadership come composta da Stanislav Anatolyevich Vorobyev, amico personale di Petrovsky, da Nikolay Nikolayevich Trushchalov e infine dall comandante della Legione Imperiale Denis Valliullovich Gariyev.

Il neonazismo è presente in questi gruppi?

Assolutamente sì sebbene sia necessario operare delle distinzioni. Nel caso del Gruppo Wagner, l’elemento neonazista è predominante nell’ideologia dell’organizzazione e dei suoi leader fin dalla sua nascita. Lo stesso nome “Wagner”, voglio ricordare, è stato scelto in virtù dell’ossessione di Utkin per l’immaginario e la storia naziste. Nel caso della Legione Imperiale invece questo collegamento è più sfumato, sebbene sia sempre molto importante. In questo caso l’ideologia neonazista si sovrappone per necessità politica ad altri riferimenti ideologici a causa dell’unità di intenti tra il movimento e le formazioni dichiaratamente neonaziste presenti nel paese. Il dialogo con il neonazismo ha storicamente caratterizzato sia l’evoluzione ideologica che l’azione politica del Movimento Imperiale Russo.

Dove operano questi gruppi?

Sappiamo che Wagner opera oggi in molte parti del mondo, a sostegno degli interessi geopolitici e strategici russi. Oltre all’Ucraina, la presenza degli operatori guidati da Utkin è grandemente diffusa in Africa. Ad esempio nel Mali dove la Russia ha recentemente soppiantanto la Francia nel suo ruolo di consulenza e assistenza militare al governo di Bamako. Ma i suoi operatori sono anche molto attivi in Siria e Libia. Proprio in questi ultimi due paesi abbiamo recentemente osservato un incremento dell’attività della Legione Imperiale che, esattamente come accade oggi in Ucraina, sembra sempre più agire in simbiosi con il Gruppo Wagner proprio tramite la task force Rusich. È un cambiamento di postura molto rilevante perché, almeno fino al 2014 data dell’invasione russa della Crimea, il Movimento Imperiale Russo si limitava ad agire all’interno dei confini del paese e paradossalmente come forza di opposizione a Vladimir Putin.

Approfondiamo un po' il "Movimento imperiale russo ". Nella galassia dell'estrema destra Russa quando nasce e dove si colloca?

Come molti altri movimenti ultranazionalisti russi, e diverse formazioni paramilitari, il Movimento Imperiale Russo nasce a San Pietroburgo nel 2002. Esso viene descritto dagli analisti come un’organizzazione neo monarchica il cui obiettivo è quello di ristabilire l’Impero Russo pre-1917 e ricreare una sfera egenomica euroasiatica con al centro Mosca. Da un punto di vista politico, esso si colloca all’interno di un ventaglio di movimenti e gruppi ultranazionalisti oggi molti vicini al Presidente Putin e al Patriarca Kirill.

Esercita l'egemonia nei confronti degli altri gruppi?

Se non una vera e propria egemonia, il Movimento Imperiale Russo esercita una funzione di leadership nei confronti degli altri gruppi, anche grazie alla vicinanza con il partito politico Rodina che gli ha permesso di avviare una serie di attività di coordinamento delle formazioni dell’estremismo di destra. Non solo il movimento ha oggi una posizione di primo piano all’interno dell’orizzonte del progetto politico progetto Novorossiya (Nuova Russia), ma la sua attività di formazione tramite i corsi Partizan (guerriglia) aperti a militanti stranieri di estrema destra, il club Rezerv (riserva) dedicato ai bisogni dei veterani russi, e l’avvio del World National Conservative Movement, gli hanno permesso di diventare un punto di riferimento per la comunità internazionale dell’estremismo politico.

Come si è sviluppata la sua storia, quale fine si propone?

Le attività del Movimento Imperiale Russo tra il 2002 e la fine degli anni 2000 non sono del tutto chiare. Inizialmente, gli analisti lo descrivono come un piccolo movimento monarchico ultra-ortodosso impegnato a offrire corsi di arti marziali ai suoi iscritti in una struttura privata sita nel seminterrato di un edificio di periferia San Pietroburgo. Sulla base di questi corsi, nel 2007, il movimento crea un club paramilitare chiamato Rezerv (riserva) e collabora con altri gruppi dell’estrema destra russa. Nel settembre del 2010, il movimento si schiera apertamente contro Putin, unendosi ai gruppi ultranazionalisti firmatari della “Dichiarazione delle organizzazioni nazionali russe” che chiede la fine della repressione politica e la legalizzazione dei gruppi ultranazionalisti nel paese. Alla dichiarazione fa seguito il progetto, destinato in parte a fallire, di formare una federazione che abbracci tutto il mondo dell’estremismo di destra russo. All’inizio del 2012, esso partecipa al gruppo di lavoro per creare il partito nazionalista Forza Nuova e nel marzo dello stesso anni si unisce alle proteste contro Putin che avvengono a Mosca e San Pietroburgo. Il 2014 è l’anno della svolta. Quando la Russia annette unilateralmente la Crimea il movimento politico si attiva appoggiando l’intervento di Putin. A metà marzo dello stesso anno, i leader del movimento si incontrano con i separatisti filorussi di estrema destra nella città ucraina di Donetsk per discutere opportunità di collaborazione. Già verso metà giugno, Rezerv inizia ad addestrare i cittadini russi intenzionati a unirsi ai separatisti filo-russi nel conflitto e invia piccoli gruppi di combattenti nelle regioni di Donetsk e Luhansk attraverso un “corridoio umanitario”. Un secondo club denominato Legione Militare Patriotica viene invece creato specificamente per le reclute straniere o i militanti destinati a operare all’estero. Infine, il movimento attiva due strutture di addestramento paramilitare, entrambe ubicate a San Pietroburgo, attraverso le quali offre “corsi di formazione per guerriglieri” (partizan). All’interno di questa struttura, il Movimento Imperiale Russo crea un’unità paramilitare denominata Legione, che raccoglie i cittadini russi, ma anche eventuali appartenenti a gruppi suprematisti stranieri, impegnati a combattere su diversi teatri che vedono l’impiego delle forze regolari e delle private military companies russe.

C'è una componente "religiosa"?

Assolutamente sì. La Chiesa Ortodossa moscovita rappresenta un punto di riferimento centrale. Il primo motivo è per il suo ruolo di legittimazione del potere politico nel quadro del sistema neo-monarchico promosso nell’ideologia del movimento. Inoltre, come abbiamo visto in questi anni, la Chiesa moscovita ha accumulato con l’azione di Kirill un potere simbolico straordinario tra le diverse realtà politiche che si riallacciano all’ideologia della Tradizione cristiana intesa come reazione oppositiva alla globalizzazione. Abbracciare i fondamenti del Cristianesimo ortodosso, mettendoli al centro della propria prassi politica, è pertanto sia coerente con l’impianto ideologico del movimento che strategicamente opportuno ai fini di espandere i propri ranghi e la propria influenza nel mondo dell’estrema destra.

Che rapporti ha con l'estrema destra europea e americana?

Purtroppo molto cordiali. Secondo gli analisti, esiste una rete di organizzazioni di estrema destra che è conosciuta con il suggestivo nome di The Last Crusade. All’interno di questa rete, il Movimento Imperiale Russo, ha un ruolo di coordinamento e gode di ottima reputazione sia per la sua incessante attività di formazione militare rivolta all’estremismo di destra, sia per i “meriti sul campo” ottenuti grazie alla sua partecipazione attiva a operazioni militari in Siria, Libia e Ucraina. Esiste uno scambio costante sia sotto il piano intellettuale che quello più squisitamente operativo tra il movimento e le grandi sigle del mondo estremista europeo e nordamericano come il Movimento di Resistenza Nordico (Norvegia), Democrazia Nazionale (Spagna), Alba Dorata (Grecia), Partito Nazionale Democratico (Germania) e Atomwaffen Division (Stati Uniti). Stando ad alcune fonti il movimento si sarebbe anche offerto di fornire addestramento paramilitare ai leader della famigerata manifestazione di estrema destra Unite the Right dell’agosto del 2017 a Charlottesville, in Virginia, dove un contro-manifestante ha perso la vita.

Che rapporti ha con il governo russo?

Difficile dirlo con certezza, ma direi cordiali. Certo che la vicinanza al Gruppo Wagner e la presenza in teatri di guerra che vedono impegnate le forze regolari russe suggerisce quantomeno che il governo russo non vede di cattivo occhio l’attività della Legione Imperiale. Paradossale visto che il Movimento Imperiale Russo è nato come in opposizione a Putin. Ma è anche vero che i fronti cambiano, come anche dimostrato dalle fortune del leader ceceno Ramzan Kadyrov passato dal combattere Putin a diventare uno dei suoi possibili eredi.

In Italia chi ha rapporti con il MIR?

I movimenti dell’estrema destra italiana sono inquadrati in modo ottimale all’interno delle reti internazionali che vedono la presenza dei proprio corrispettivi ideologici in altri paesi. Relativamente a un rapporto diretto con il Movimento Imperiale Russo, stando alle informazioni ufficiali basate sulla partecipazione ad eventi internazionali o altresì organizzati da esso con la collaborazione di Rodina, esiste una relazione di lavoro con il movimento italiano Forza Nuova. Forza Nuova ha assunto una posizione filo putiniana dallo scoppio della guerra in Ucraina ed è dunque logico aspettarsi che intrattenga rapporti con organizzazioni nazionaliste russe di primo piano. Ad oggi comunque non vi sono conferme di militanti italiani di estrema destra addestrati o impiegati dalla Legione.

Andrea Molle è Professore di scienze politiche e relazioni internazionali. Ricercatore START InSight