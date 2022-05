I robot morbidi a forma di fusillo che si muovono da soli nei labirinti - Video

I ricercatori della North Carolina State University e dell'Università della Pennsylvania hanno sviluppato un robot morbido in grado di uscire da un labirinto pur senza avere un motore, una batteria, né essere controllato da esseri umani o computer. È un dispositivo spiraliforme lungo 12 centimetri realizzato in un materiale elastico a forma di nastro attorcigliato (o di fusillo) e ricoperto di cristalli liquidi. Quando viene messo su una superficie calda almeno 55 gradi, le parti del robot a contatto con il piano si contraggono, le altre restano ferme: questo provoca una torsione che fa strisciare il robot a una velocità di 3.8 millimetri al secondo. Aumentando il calore fornito, può aumentare la velocità.

Quando incontra un ostacolo cambia leggermente direzione: in alcuni casi è sufficiente per continuare a spostarsi. Diversamente, continua a spingere sull'ostacolo fin quando, rilasciando l'energia accumulata, “scatta”: salta leggermente e si orienta in senso contrario, per poi quindi ricominciare a strisciare in direzione opposta. "In questo senso, è simile agli aspirapolvere robotici che molte persone usano nelle loro case", afferma Yin, professore associato alla NC State University, "sennonché il robot morbido che abbiamo creato trae energia dall'ambiente circostante e funziona senza alcuna programmazione informatica".

Grazie a questi due meccanismi, se posto in un labirinto, sbattendo ripetutamente sugli ostacoli finirà sempre per trovare la via di uscita. È stato sperimentato con successo anche su sabbia e ciottoli, come mostra il video dimostrativo prodotto dai ricecatori. È riuscito perfino a spingere un cilindro di alluminio da 0,3 grammi (cioè pressoché la stessa massa del robot stesso).