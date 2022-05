Bundesliga, il Lipsia si qualifica per la Champions

Si chiude con tante emozioni la Bundesliga 2021-2022. Ultimo turno avvincente soprattutto in chiave Europa e salvezza. Il Bayern già campione chiude con un 2-2 sul campo del Wolfsburg. Stanisic e Lewandowski - capocannoniere con 35 gol ma in rotta col club - per i bavaresi, Wind e Kruse per i padroni di casa. Successo in rimonta per 2-1, invece, per il Borussia Dortmund che condanna l'Hertha Berlino allo spareggio salvezza contro la terza classificata della Bundsliga 2. In gol - dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti con un rigore di Belfodil - Haaland su rigore e Moukoko. Per il norvegese (86 gol in 89 gare) un bel modo di salutare i tifosi gialloneri prima della nuova avventura al Manchester City.

Palacios al minuto 97 consente al Bayer Leverkusen di superare 2-1 in casa il Friburgo, che chiude al sesto posto andando in Europa League, a prescindere dunque da quello che sarà l'esito della finale della Coppa di Germania contro il Lipsia, a cui basta dunque il pari per 1-1 con l'Arminia Bielefeld (Orban risponde a Serra) per acciuffare il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Rocambolesca vittoria per 3-2 contro il Bochum dell'Union Berlino che si qualifica così in Europa League. Decidono Awoniyi (doppietta) e Promel.

I sigilli di Kalajdzic (ha fallito un penalty) ed Endo consentono allo Stoccarda di piegare 2-1 il Colonia (che però va in Conference League) e conquistare la salvezza nella massima serie. Inutile per gli ospiti il gol del momentaneo pari di Modeste. Pari per 2-2 tra Mainz e Eintracht Francoforte: doppietta di Ingvartsen per i padroni di casa, Tuta e Borre per gli ospiti. Pokerissimo del Moenchengladbach contro l'Hoffenheim grazie alle reti di Hofmann (doppietta), Stindl, Plea (rigore) ed Embolo. Il rigore trasformato da Caligiuri e la rete di Gregoritsch regalano, infine, la vittoria per 2-1 dell'Augsburg sul Greuther Furth. Inutile per gli ospiti il gol di Ngankam.

RISULTATI 34a GIORNATA



Borussia Dortmund - Hertha Berlino 2-1

Wolfsburg - Bayern Monaco 2-2

Bayer Leverkusen - Friburgo 2-1

Union Berlino - Bochum 3-2

Moenchengladbach - Hoffenheim 5-1

Stoccarda - Colonia 2-1

Mainz - Eintracht Fr. 2-2

Augsburg - Greuther Furth 2-1

Arminia Bielefeld - RB Lipsia 1-1

CLASSIFICA: Bayern Monaco 77 punti; Borussia Dtm 69; Bayer Leverkusen 64; Lipsia 58; Union Berlino 57; Friburgo 55; Colonia 52; Mainz, Hoffenheim 46; Moenchengladbach 45; Eintracht Francoforte, Wolfsburg, Bochum 42; Augsburg 38; Stoccarda, Hertha Berlino 33; Arminia Bielefeld 28; Greuther Furth 18.

Bayern Monaco campione di Germania

Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Lipsia in Champions League

Union Berlino e Friburgo alla fase a gironi di Europa League

Colonia ai play-off di Conference League

Hertha Berlino allo spareggio con la terza classificata di Bundesliga 2

Arminia Bielefeld e Greuther Furth retrocessi in Bundesliga 2