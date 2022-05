I vincitori dell'Eurovision diffondono video girato a Bucha. "Siamo pronti a tornare a combattere"

La Kalush Orchestra, trionfatrice ieri all'Eurovision Song Contest, ha diffuso il video del brano vincitore, "Stefania", che è stato girato a Borodyanka, Irpin, Bucha e Gostomel: città ucraine martoriate dall'occupazione delle forze russe.

Il video è stato pubblicato sul canale YouTube della band che, in conferenza stampa, attraverso le parole del frontman, Oleh Psjuk, ha detto: "Gloria all'Ucraina. Ogni vittoria è davvero importante in Ucraina in questi giorni, la cultura ucraina è stata attaccata e noi siamo qui a provare che la cultura ucraina, la musica ucraina e la nostra vita hanno una firma particolare. Non ho ancora avuto la possibilità di parlare con il presidente Zelensky, ha delle cose molto più importanti da fare. Sono sicuro che gli Eurovision Song Contest del prossimo anno saranno in una nuova Ucraina felice e integrata in Europa. Come tuti gli ucraini siamo pronti a combattere".

Una vittoria dall'alto valore simbolico quella dell'Ucraina. Alla fine dell’esibizione, il cantante del gruppo aveva lanciato l’appello: “Chiedo a tutti voi per favore di aiutare l’Ucraina e Mariupol, di aiutare Azovstal ora”. Dato che una posizione politica presa sul palco dell'Eurovision, per regolamento, prevede la squalifica (ma in questo caso l'appello è stato valutato come umanitario) Psjuk aveva anche detto: “Era un prezzo che non avrei esitato a pagare per far passare il mio messaggio. La nostra gente è bloccata nell’acciaieria Azovstal e non può uscire. Abbiamo bisogno di far circolare le informazioni, di fare pressione sui politici”.

Nel corso della finale, il brano “Stefania” ha ottenuto ben 631 voti, di cui 440 arrivati dal televoto: la Kalush Orchestra è stata la più votata da casa in 28 Paesi. Ha ricevuto voti da tutti i Paesi, facendo il pieno con Polonia, Moldavia, Lettonia e Lituania e ottenendo 12 punti anche dalla giuria della Romania.