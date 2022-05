I fighters bielorussi che sperano di aiutare anche se stessi a liberarsi dall'oppressore Lukashenko

Sono probabilmente migliaia i combattenti stranieri che si sono uniti ai militari ucraini per respingere l'invasione russa. Tra tutti questi spiccano i bielorussi che sono gli unici ad aver formato un proprio battaglione che prende il nome da un rivoluzionario bielorusso del 19esimo secolo Kastous Kalinouski. I bielorussi hanno la particolarità di combattere anche per un motivo in qualche modo egoistico: vincendo sperano di indebolire Putin e di conseguenza il governo oppressivo di Alexander Lukashenko che detiene il potere in Bielorussia dal 1994. La liberazione dell'Ucraina si intreccia nelle loro speranze con quella del proprio Paese.

Per loro che considerano gli ucraini una nazione di fratelli, la posta in gioco è insomma alta. Le truppe russe hanno usato il territorio bielorusso per invadere l'Ucraina, e Lukashenko ha pubblicamente sostenuto l'alleato di lunga data Putin, descrivendolo come il suo "fratello maggiore".

Il battaglione Kalinouski è stato incorporato nell'esercito ucraino alla fine di marzo, impossibile dire di quante unità sia formato ma secondo alcuni report dovrebbe essere composta da qualche centinaio di membri. Hanno contribuito alla vittoria ucraina nella battaglia di Kiev. E poi, i bielorussi stanno combattendo anche nell'unità Pahonia, fondata dall'ex uomo d'affari bielorusso e ufficiale dell'esercito Vadim Prokopiev. La maggior parte del battaglione prima di stanza nell'area di Kiev, ora sarebbe raggruppato in prima linea nell'Ucraina orientale.

"Comprendiamo che è un lungo viaggio per liberare la Bielorussia e il viaggio inizia in Ucraina", ha detto all'Associated Press Vadim Prokopiev, uomo d'affari di 50 anni che gestiva ristoranti a Minsk. È fuggito dal paese dopo che si è diffusa la voce che sarebbe stato arrestato per aver detto pubblicamente che il governo non stava facendo abbastanza per le piccole imprese. "Quando la guerra in Ucraina sarà finalmente finita, la nostra guerra inizierà. È impossibile liberare la Bielorussia senza cacciare le truppe fasciste di Putin dall'Ucraina", ha detto.

Prokopiev è stato intervistato dall'Associated Press in Polonia mentre si esercitava con i suoi uomini; vorrebbe che le sue truppe acquisiscano un'esperienza critica di battaglia, sperando che un giorno si aprirà una finestra di opportunità per un cambiamento democratico in Bielorussia.