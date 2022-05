Identificato e fermato il saudita che ha danneggiato la scalinata di Trinità de' Monti con l'auto

La polizia di frontiera di Malpensa (VA) ha fermato in aeroporto un cittadino saudita di 37 anni per controlli che, dopo un colloquio prolungato, ha ammesso di essere la persona che la notte dell'11 maggio ha danneggiato i gradini della scalinata di Trinità de' Monti a Roma alla guida di una Maserati Levante.

L'uomo è stato denunciato e dovrà rispondere di reati contro la tutela del patrimonio culturale davanti al Tribunale di Busto Arsizio. Il controllo approfondito sullo straniero è nato da alcune incongruità: non risultava essere arrivato in aeroporto con alcun volo, né tantomeno essere in procinto di partire. Sulla sua presenza a Malpensa ha raccontato agli agenti della Polizia di Stato di trovarsi lì per riconsegnare un'auto noleggiata alcuni giorni prima presso la filiale di una società di autonoleggio e ha mostrato agli agenti una copia del contratto di noleggio di una Maserati. Notizia che ha destato lo stupore degli agenti ben consapevoli che diverse testate giornalistiche avessero riportato la notizia di una persona che nei giorni precedenti aveva danneggiato la Scalinata di Trinità de' Monti a Roma, dandosi successivamente alla fuga.

Adesso l'uomo dovrà essere interrogato anche dalla polizia locale di Roma Capitale. Le indagini, avviate immediatamente dagli agenti del I Gruppo Trevi, hanno permesso di risalire, già nelle ore immediatamente successive, ai dati relativi al veicolo, che era stato preso a noleggio. Grazie alle ulteriori verifiche eseguite dai caschi bianchi con l'azienda di autonoleggio con sede a Milano. Nei confronti dell'uomo, che sarà ascoltato nelle prossime ore, è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato a beni culturali e monumentali.

Una volta fermato l'uomo, i poliziotti di Malpensa hanno subito pensato a quanto accaduto a Roma, e hanno deciso di approfondire. Gli operatori della Polaria si sono quindi messi in contatto con la Polizia locale di Roma e hanno trovato conferma che l'autovettura con cui era stato compiuto il danneggiamento della scalinata era una Maserati, targa e modello corrispondenti a quella restituita dalla persona controllata. A quel punto gli agenti hanno ispezionato il veicolo, parcheggiato nel garage della società di autonoleggio, trovando ulteriore riprova perché la carrozzeria riportava evidenti segni di danneggiamento. La persona fermata, a quel punto, ha confermato di essere l'uomo che, nella notte dell'11 maggio, alla guida di una Maserati Levante, dopo aver percorso via Sistina, era sceso dalla scalinata di Trinità dei Monti, danneggiandone i gradini.