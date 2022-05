Il 10% dei bambini in Italia vive in case, sovraffollate e in condizioni di disagio

L’Italia è al sesto posto su 39 paesi nella classifica generale delle condizioni ambientali che influenzano il benessere dei bambini nei paesi industrializzati, raggiungendo un buon risultato. E’ quanto emerge dall'ultimo report card pubblicata, dal centro di ricerca Unicef Innocenti.

Tre i punti presi in considerazione dalla classifica: "mondo del bambino", "mondo intorno al bambino" e "mondo in generale". ll risultato finale per un paese è dato dalla combinazione dei risultati raggiunti in ognuna delle tre aree.

L'Italia si pone al settimo posto per quanto riguarda il "mondo del bambino" cioè inquinamento dell'aria, inquinamento dell'acqua e avvelenamento da piombo, è al 16esimo e 14esimo per il "mondo intorno al bambino" che tiene conto del sovraffollamento, spazi verdi urbani e sicurezza stradale e il "mondo in generale" ovvero produzione di rifiuti elettronici ed emissioni di co2 basate sui consumi.

I settori con maggiori problemi per un paese a misura di bambino, è la situazione abitativa. L'Italia scende in fondo alle classifiche per quanto riguarda la percentuale di famiglie con bambini che hanno difficoltà a riscaldare la propria abitazione (10%), la percentuale di famiglie che vivono in un'abitazione sovraffollata (18,9%), la percentuale di bambini tra 0 e 6 anni che vivono in condizioni di disagio abitativo grave (5,9%) e le condizioni di sovraffollamento nel 20% delle famiglie con il più basso reddito (24,3%).