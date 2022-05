Il 9 maggio volerà sulla Piazza Rossa "L'aereo fine del mondo" - Video

Il 9 maggio per Mosca è la “Giornata della memoria per i caduti della grande guerra patriottica”, cioè la seconda guerra mondiale, e “l'aereo fine del mondo” russo sorvolerà la Piazza Rossa, come già avvenne nel 2010. Lo scrive su Telegram Zvezdanews, canale gestito dal ministero della Difesa e lo conferma Moscow Times, quotidiano online indipendente in lingua russa con base nei Paesi Bassi.

Il velivolo in questione si chiama Ilyushin Il-80 fu costruito nel 1987 ed è pensato per essere un “Cremlino volante”, un centro di comando per il presidente della Federazione Russa e per le altre alte cariche dello stato in caso di guerra nucleare.

Nel 2020 si apprese che alcuni ladri riuscirono a introdursi al suo interno e trafugare la radio e altri componenti.

Nei video qui di seguito (il primo ripreso venerdì scorso e pubblicato dal canale Youtube Aviation news, il secondo diffuso da Zvezda alcuni giorni fa) le esercitazioni che hanno coinvolto questo aereo.