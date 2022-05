Il caso della bimba precipitata dal balcone: "condizioni cliniche risultano stabili e soddisfacenti"

Risultano "stabili e soddisfacenti", anche se è ancora in "prognosi riservata", le condizioni della bimba di 4 anni ricoverata in Rianimazione pediatrica al Salesi di Ancona per politrauma da precipitazione. Lo comunicano gli Ospedali Riuniti di Ancona. La piccina era stata trovata a terra ferita, nel pomeriggio del primo maggio, dopo essere precipitata dalla finestra di casa al terzo piano di un palazzo in via Foscolo a Macerata. In seguito è stata fermatala madre 40enne, ora piantonata in Psichiatria, accusata di aver gettato la figlia dalla finestra.

Il bollettino medico

"La bambina è stata sottoposta a riduzione e sintesi delle fratture agli arti in anestesia generale e, al termine della procedura chirurgica, è stata estubata e mantiene il respiro spontaneo con un supporto non invasivo .Attualmente non risultano più apprezzabili le piccole falde di pneumotorace evidenziate all'ingresso in Rianimazione. Ora la bimba, sottoposta ad analgosedazione per il controllo del dolore postoperatorio, è facilmente risvegliabile e interagisce con il padre. E al momento le condizioni cliniche risultano stabili e soddisfacenti".