Il comico Dave Chappelle aggredito sul palco a Los Angeles: ecco il video

Chappelle si stava esibendo con altri artisti all'anfiteatro per il festival “Netflix Is a Joke” quando l'uomo si è precipitato sul palco e si è lanciato sul comico. Una decina di persone hanno bloccato l'aggressore, tra cui l''attore Jamie Foxx, che era dietro le quinte. Poco prima dell'aggressione si era esibito Chris Rock , il conduttore degli Oscar 2022 schiaffeggiato dall'attore Will Smith . Chappelle ha poi ripreso la sua performance ha ringraziato Jamie Foxx, mentre Chris Rock scherzosamente ha chiesto se l'aggressore fosse Will Smith. Ecco il video del momento dell'aggressione

Il comico Dave Chappelle è stato aggredito e buttato a terra mentre si esibiva all'Hollywood Bowl di Los Angeles nella serata di martedì. Gli agenti di sicurezza hanno bloccato l'aggressore, che è stato portato via in ambulanza. Secondo Nbc News, la polizia di Los Angeles ha detto che l'uomo, al momento dell'aggressione, aveva con sé una pistola giocattolo con un coltello all'interno .

L'aggressore, identificato come Isiah Lee, di 23 anni, stato successivamente arrestato e incriminato per aggressione con un'arma letale.

Dave Chappelle è molto seguito ma anche molto discusso per le battute misogine, anti-trans e anti gay. Vincitore di cinque Emmy e tre Grammy, Chappelle non si è smentito neanche stavolta: "E' stato un uomo trans", ha detto dopo l'attacco, con una delle sue battute che l'anno scorso avevano fatto chiedere a Netflix di metterlo alla porta.

L'episodio ha evocato lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock nella notte degli Oscar, ma la ricostruzione di quest'ultimo scambio è controversa. Finora Rock non ha fatto commenti in pubblico sullo "slapgate" dopo il quale Smith, neo premio Oscar come miglior attore, si è dimesso dall'Academy e per dieci anni non sarà presente agli eventi promossi dagli organizzatori dei premi.