Intervista all'ambasciatore Sanguini: "Putin capovolge la storia, ma il suo intervento è credibile"

Putin non aveva materiale sufficiente per cantare vittoria. Intelligentemente, ha preferito ribaltare il punto di vista del suo discorso .

In molti si attendevano un discorso più minaccioso, più inneggiante alla vittoria, invece non è stato così. Qual è la sua analisi?

Ad aiutarci a comprendere meglio i nodi centrali delle parole pronunciate dal presidente della Federazione Russa è l’ambasciatore Armando Sanguini , docente di History and Analysis of international crises all'Università LUMSA di Roma e consulente ISPI .

Un discorso molto atteso che in tanti si aspettavano diverso. L' escalation di toni inneggianti alla vittoria non c’è stata. Putin ha parlato con toni meno spaventosi del previsto, ma duramente efficaci contro ‘i nemici’ della Russia.

Tre punti da evidenziare nel discorso del presidente russo

Il punto di partenza è stato sottolineare la celebrazione della giornata e ricordare tutti gli alleati che hanno combattuto al fianco dei russi, ponendo già un termine di paragone con i nemici di oggi.

Il secondo punto cruciale del discorso -continua l’ambasciatore Sanguini- è l’aver rimarcato che l’operazione speciale’ in Ucraina è stata una mossa difensiva. Putin rovescia i termini del problema, capovolge totalmente la storia. Sono stati i Paesi membri della Nato -dice- che, spingendosi oltre i nostri confini, volevano entrare in Crimea e schiacciare i russi nel Donbass. Quando ci siamo accorti che c’era un attacco contro di noi, abbiamo reagito con tempestività, li abbiamo battuti sul tempo. Lo abbiamo fatto per proteggere i nostri valori e la nostra gente dai neonazisti e neofascisti.

Putin ha parlato ai suoi militari e, ribadisco, il messaggio che ha fatto arrivare è che tutto ciò che si sta facendo è per difendere il popolo russo e il suo futuro. Ha fatto riferimento diverse volte al Donbass e ha ricordato i morti in Odessa del 2014, una delle cose più cruente degli ultimi anni. Quando ha detto di fare un minuto di silenzio per i caduti ha toccato le corde dell’orgoglio nazionale. Tutto in chiave ‘ci stiamo difendendo da un attacco programmato’.

Il terzo punto importante da sottolineare nel discorso odierno di Putin è l’aver sottolineato che Mosca difende il principio dell’uguaglianza tra Stati e, per questo, voleva delle garanzie sul piano della sicurezza internazionale ed europea. Purtroppo -ha detto il presidente russo- questa richiesta non è stata ascoltata. È avvenuta al contrario un’aggressione. I Paesi della Nato ci hanno girato le spalle.

Per riassumere dunque sì, a mio parere quello di Putin è stato un discorso in tono minore perché non poteva parlare di vittoria, ma è stato un discorso credibile, misurato, fatto dal punto di vista russo e fondato sul mantra “noi ci difenderemo”. Ha detto con chiarezza al suo popolo: “I Paesi della Nato volevano indebolirci, questo occidente non ci ama e noi dobbiamo difenderci. Noi con coerenza continuiamo a combattere contro i nazisti, mentre gli occidentali stanno utilizzando i nazisti per annientarci.

Sul riferimento fatto alla richiesta di un accordo per le garanzie di sicurezza internazionale, personalmente ritengo che sia un elemento fondamentale per il futuro. Senza un dialogo con Mosca è difficile immaginare una sicurezza futura.

Nel discorso Putin ha ripetutamente paragonato la sua ‘operazione speciale’ in Ucraina alla sfida che l'Unione Sovietica dovette affrontare contro Adolf Hitler nel 1941. È un paragone plausibile?

Secondo me quando parliamo del conflitto con l’ Ucraina non è un paragone plausibile, quando parliamo del battaglione Azov sì. Quello è un contingente con forti connotazioni neonaziste. Un noto giornalista italiano, subito dopo l’invasione russa, scrisse che l’Ucraina non è un Paese democratico. Poi, nei suoi interventi successivi, ha gradualmente ammorbidito le sue posizioni. Dico questo perché se esaminiamo quello che fa il reggimento Azov non c’è da essere orgogliosi. È un battaglione di militari che coltiva idee di estrema destra.