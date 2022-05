Il Donbass non celebrerà la Giornata della Vittoria il 9 maggio

Il nove maggio in Russia è tradizionalmente la giornata della grande festa con annessa parata per celebrare la Giornata della Vittoria. La vittoria è quella contro i nazisti tedeschi nella Seconda guerra mondiale. È una celebrazione molto sentita dal forte significato simbolico e di propaganda- A Mosca i preparativi si stanno tenendo da settimane e nella grande parata verranno schierati in pompa magna tutte le forze ed i mezzi migliori della macchina bellica russa.