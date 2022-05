Femminicidio a Rimini: voleva riconquistarla, aveva portato una fede. L'ha uccisa con 21 coltellate

Il suo obiettivo era quello di riconquistarla dopo una relazione di oltre quindici anni vissuta in Perù e poi interrotta. Per questo da un mese era arrivato in Italia e per questo aveva addirittura portato con sé un anello, una fede, con l'idea di convincerla a sposarlo. Ma la donna non aveva intenzione di ritornare con lui. Il cittadino peruviano di 54 anni che ieri ha ucciso la ex compagna, una connazionale 46enne - con 21 coltellate - e ferito la figlia 27enne avuta da una precedente relazione intervenuta, invano, a difesa della vittima era tornato in Italia per riprendere il rapporto con la donna.

"Le due persone - ha spiegato in una conferenza stampa il Procuratore Capo della Procura di Rimini, Elisabetta Melotti -non abitavano insieme nell'appartamento, avevano avuto una relazione durata oltre 15 anni in Perù. La signora era venuta in Italia per lavorare come badante nel luglio del 2021, mentre l'uomo è entrato in Italia con visto turistico in aprile e abitava a Milano. Avevano avuto questa relazione durata per lungo tempo ma secondo quello che emerge dalle dichiarazioni dello stesso indagato, che ha confessato nel corso dell'interrogatorio davanti al Pubblico Ministero, la signora aveva deciso di interrompere la relazione". L'uomo invece voleva non solo riprendere la storia ma "voleva arrivare addirittura al matrimonio tanto che aveva comperato un anello proprio per cercare di convincere la signora. Da quello che risulta era venuto una sola altra volta a Rimini per incontrarla".

Il secondo faccia a faccia, avvenuto ieri in una abitazione di via Dario campana, nel quartiere Ina-Casa alle porte del centro cittadino, è finito con 21 coltellate inferte alla donna - una, quella letale, alla schiena - e la figlia 27enne in Ospedale, poi dimessa con una prognosi di 20 giorni, per alcune lesioni alle mani e all'addome. Il 54enne, ha sottolineato Melotti, "era venuto di nuovo a Rimini il giorno prima dell'omicidio e si era fermato nell'alloggio in cui abitavano, non stabilmente, una sua nipote, la figlia avuta da una precedente relazione e la vittima dell'accoltellamento che lavorando come badante aveva una presenza saltuaria" nello stabile. Ieri, "la situazione è degenerata non appena lei ha manifestato la decisione di mantenere ferma la sua scelta di interrompere la relazione. La figlia dell'uomo era presente e ha cercato di difendere la signora ma le sue azioni non sono servite". La donna, ha proseguito il Procuratore capo di Rimini "è andata all'incontro" con l'ex compagno "sapendo che lo avrebbe visto ed era preoccupata: questo lo aveva detto a una sua amica cui aveva lasciato il passaporto per il timore che l'uomo cercasse di convincerla a tornare in Perù. Il discorso si è consumato in brevissimo tempo, un abbraccio rifiutato e il passaggio all'azione". mortale A dare l'allarme, facendo scattare la chiamata alla Polizia è stata una altra coinquilina arrivata nell'abitazione in cui si trovavano, oltre alla vittima, la figlia dell'uomo e la nipote.