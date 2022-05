Il fumo in gravidanza fa male alla mamma e al bambino. I consigli per dire addio alle sigarette

Le conseguenze sulla salute sono note. Ma del problema, in generale, si parla ancora poco. Se lo fa, smettere di fumare è il primo passo che ogni donna dovrebbe compiere prima di rimanere incinta o appena scoperta la gravidanza. Le ultime stime diffuse dall’Istituto Superiore di Sanità in oltre 1 su 5 la quota di future mamme che si presentano all’appuntamento con la gestazione da fumatrici. Un dato non trascurabile, su cui viene posta ancora poca attenzione. Le ragioni di questo scarso interesse, secondo gli esperti, rimandano alla scarsa formazione della classe medica sui danni indotti dal tabagismo e al ridotto finanziamento dei centri antifumo, che dovrebbero supportare tutti i fumatori lungo un percorso di cessazione. Le opportunità esistono. Sono due: il counseling e la terapia sostitutiva a base di nicotina. Ma con l’arrivo sul mercato di nuovi prodotti, in molti si chiedono quanto possano per esempio essere utili le sigarette elettroniche alle donne che intendono smettere di fumare durante la gravidanza.

Si può usare la sigaretta elettronica per smettere di fumare?

Con l’obiettivo di dare una prima risposta a questa domanda, un gruppo di ricercatori inglesi ha messo a confronto l’efficacia della terapia sostitutiva con il cerotto e l’utilizzo della sigaretta elettronica. Protagoniste dello studio 1.140 donne tra la 12esima e la 24esima settimana di gravidanza, assegnate casualmente a uno dei due gruppi e chiamate a utilizzare uno dei due prodotti per almeno quattro settimane. Obiettivo: confrontare i tassi di abbandono delle sigarette. I risultati - pubblicati sulla rivista «Nature Medicine» a pochi giorni dalla Giornata mondiale contro il tabacco - hanno evidenziato un sostanziale equilibrio nel confronto tra i campioni di saliva. Quanto ai dati riferiti dalle stesse donne, alla fine della gravidanza aveva smesso quasi il 20 per cento di coloro che avevano utilizzato la sigaretta elettronica: rispetto al 9,7 per cento delle gestanti supportate con il cerotto a base di nicotina. Senza trascurare che, tra queste ultime, c’era anche chi aveva smesso affidandosi anche all'«e-cig». Un sostanziale equilibrio ha contrassegnato anche la ricorrenza degli effetti avversi, anche se il basso peso alla nascita (inferiore a 2,5 chilogrammi) è stato riscontrato con minore frequenza tra le utilizzatrici delle sigarette elettroniche. Con ogni probabilità anche in conseguenza della maggiore facilità da loro riscontrata nell’abbandonare il fumo tradizionale.

Primi dati di efficacia, ma serve prudenza

Partendo dall’assunto che l’ideale sarebbe che ogni donna riuscisse a smettere di fumare prima di rimanere incinta, in caso contrario «l’utilizzo delle sigarette elettroniche può rappresentare un’alternativa altrettanto sicura e probabilmente più efficace rispetto alla terapia nicotinica sostitutiva con i cerotti». Un’indicazione a cui, come confermato dallo stesso specialista, «viene già dato seguito in diversi centri antifumo inglesi», a fronte di uomini e donne non in gravidanza. Ma che, sulla base di questi risultati, «potrebbe essere adottata anche nel momento in cui a voler smettere di fumare è una futura mamma». La linea di pensiero, al di là della Manica, è più audace rispetto a quanto si registra in Italia. «Lo studio è ben costruito, ma in realtà la differenza tra il dato ottenuto con le sigarette elettroniche e quello determinato dall’utilizzo della terapia nicotinica sostitutiva non è così ampio da risultare definitivo - afferma Francesco Pistelli, responsabile del centro per lo studio e il trattamento del tabagismo dell’azienda ospedaliero-universitaria di Pisa -. Se facciamo una valutazione rivolta alla popolazione generale, è ragionevole affermare che se tutti i fumatori passassero alle sigarette elettroniche, l’impatto delle malattie provocate dal fumo calerebbe. Se pensiamo di parlare al singolo fumatore, però, le valutazioni da fare diventano più complesse».

Counseling e farmaci per smettere di fumare

Pressoché acclarata la riduzione del danno sui grandi numeri, ci sono almeno due aspetti riguardanti l’uso delle sigarette elettroniche che invitano gli esperti alla prudenza. Uno rimanda al cosiddetto utilizzo «duale», che di fatto porta molti fumatori ad aggiungere anche questi dispositivi: senza però abbandonare fino in fondo il fumo tradizionale. L’altro riguarda i giovani, perché messaggi troppo rassicuranti possono «avvicinarli» alle sigarette elettroniche con meno preoccupazioni. Salvo poi - come già documentato da diversi studi scientifici, l'ultimo dei quali pubblicato poche settimane fa sulla rivista «Addiction» - ritrovarsi di fronte negli anni ad adulti che nel tempo sono diventati fumatori anche di sigarette. A ciò occorre aggiungere che le «e-cig» - contenenti nicotina, ma non tabacco: a differenza dei prodotti a tabacco riscaldato - sono meno dannose rispetto a quelle tradizionali. Ma non innocue per la salute, se si considera la presenza di metalli pesanti liberati a ogni boccata. «Non possiamo considerare le sigarette elettroniche alla stregua dei prodotti farmacologici in uso nei percorsi di disassuefazione dal fumo: quelli a base di nicotina e farmaci quali il bupropione, la vareniclina e la citisina - prosegue Pistelli -. Con questi, abbinati al counseling a cui si ricorre come prima linea di trattamento, oggi circa il 15-20 per cento dei nostri pazienti riesce a smettere di fumare almeno per un anno di seguito». Al momento, in Italia, nessun centro antifumo può prescrivere l’utilizzo della sigaretta elettronica a chi intende smettere di fumare.

Le conseguenze del fumo in gravidanza

Per queste ragioni, «smettere di fumare prima o durante la gravidanza rimane la strategia più efficace per proteggere tanto la mamma quanto il nascituro», dichiara l’esperto. I pericoli associati al fumo in gravidanza sono molto significativi, e comportano un aumento di rischio di parto prematuro, di aborto spontaneo e di gravidanza extrauterina. Quando si fuma, inoltre, vengono inalate oltre quattromila sostanze dannose che dai polmoni della mamma raggiungono il flusso sanguigno. Da qui, attraverso la placenta e il cordone ombelicale raggiungono il feto. La conseguenza principale riguarda la riduzione dell’apporto di ossigeno, essenziale per la corretta crescita del bambino. Particolare attenzione va posta anche nei mesi dell’allattamento: il fumo di sigaretta è infatti uno dei pochi fattori di rischio noti della sindrome da morte improvvisa del lattante (Sids) .

Come smettere di fumare in attesa di un figlio?

In questa particolare fase della vita, il percorso di disassuefazione viene condotto principalmente attraverso un supporto offerto da psicologi o medici che accompagnano il fumatore e lo aiutano a costruire un proprio percorso di disassuefazione, a capire i punti di forza e di debolezza, ad anticipare e gestire gli ostacoli. L’interazione può essere diretta oppure virtuale: via telefono o internet. Soltanto dopo il fallimento di questo approccio si ricorre alla terapia sostitutiva, tramite l’applicazione del cerotto alla nicotina. Esclusa, invece, la prescrizione dei farmaci. «Ma il vero problema - denuncia Pistelli - è l’attenzione ancora limitata che viene posta alle conseguenze del fumo di sigaretta in gravidanza. La scelta di indirizzare o meno una donna verso un centro antifumo è affidata soltanto alla sensibilità e alle conoscenze del ginecologo e alla presenza di queste strutture sul proprio territorio» (qui l’elenco dei centri antifumo redatto dall’Istituto Superiore di Sanità).