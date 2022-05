La guerra in Ucraina rappresenta una drammatica battuta di arresto per l’azione multilaterale mirata alla pace, alla cooperazione e allo sviluppo sostenibile. L'ASviS, in diretta dal Salone del Libro di Torino, offre una riflessione sulle sfide che devono essere affrontate per proseguire nell’impegno per uno sviluppo sostenibile e nell’attuazione dell’Agenda 2030