Il giorno dell'addio di Chiellini: "La Juve per me è stata tutto"

Lo aveva annunciato subito dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Questa sera contro la Lazio, sarà l'ultima partita con la maglia della Juventus di Giorgio Chiellini. Il capitano, a quasi 38 anni, lascia.

Per questo ha voluto dedicare un post ai tifosi. Ha voluto salutare chi per tanti anni lo ha applaudito come difensore della Juventus e dell'Italia.

“E’ arrivato il giorno - ha scritto su Facebook -. Questa sera un vortice di emozioni mi attraverserà”.

“La Juve per me è stata tutto. La mia giovinezza, l’esperienza, la maturità. La voglia di vincere, la gioia del trionfo, l’accettazione della sconfitta. L’ebrezza della sfida, il duello in campo, la mia testa sempre fasciata”

“Tre. Il mio numero. Ma anche le sensazioni che ora convivono nel mio animo”. Gioia, serenità, gratitudine.

Poi la promessa: "Mi ritrovo così davanti al più bello dei tramonti, provando a immaginare una nuova alba. Perché il viaggio non finisce. Non so ancora che cosa mi aspetti dopo. Ma saranno un altro tempo e un’altra storia. Questo invece è il momento dei saluti e di un’infinita e profonda gratitudine.

Grazie. Grazie a tutti, ai tifosi e agli avversari. Grazie per avermi accolto, sopportato, supportato. Grazie per aver dato senso al significato della parola sogno.

Grazie, fino alla fine, grazie".