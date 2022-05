La sesta tappa del Giro d'Italia arriva fino a Scalea con partenza da Palmi, per un'altra frazione di mare. Il percorso anche oggi ha come sottofondo la musica scelta da Roberto Testarmata e Nicola Pigini, Dj della Carovana del Giro d'Italia. Il Giro in Musica inizia con un’artista nata a pochi km di distanza dalla partenza di Palmi. Stravagante, anticonformista e con una voce inconfondibile lei è Loredana Bertè con la sua “In alto mare” , dedicata al mare cristallino della costa calabra che oggi ha fatto da sfondo alla corsa rosa.