Il Giro in musica

L'ottava tappa del Giro d'Italia arriva a Napoli. Una città straordinaria che ha dato i natali a tanti di quegli artisti che fare le scelte non è stato facile. Roberto Testarmata e Nicola Pigini, Dj della Carovana del Giro d'Italia , che ci accompagnano con le note nel Giro in musica, hanno scelto uno degli artisti che meglio hanno cantato la città: Pino Daniele: “Napule è".

Lo abbiamo detto, Napoli è stata ed è una fucina di artisti straordinari e per riprendere il nostro viaggio ne abbiamo scelto un altro che ha dedicato un brano a un’isola che non c’è ma anche a un’isola che c’è, sta a Napoli ma nessuno lo sa: lui è Edoardo Bennato e questa è la sua “Nisida”.

Lui non è un cantante, è molto di più. Non è un attore, è molto di più. Non è un poeta, è molto di più. Siamo a Napoli e non si può non omaggiare il Principe della risata: Totò. Nel suo repertorio c’è una canzone che ci offre la possibilità di salutare le bellezze per antonomasia del Giro: questa è “Miss, mia cara miss”.