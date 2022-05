Il Giro in musica

La nona tappa del Giro parte da Isernia ed arriva fino al Blockhaus in Abruzzo. Un "tappone" molto emozionante e suggestivo in compagnia della musica scelta da Roberto Testarmata e Nicola Pigini, Dj della Carovana del Giro d'Italia 2022. Oggi rendono omaggio al corridore che si trova all’ultimo posto della classifica generale, la maglia Nera, perché per arrivare fino a qua ha fatto la stessa fatica degli altri ma ….è restato indietro. In suo onore e per tutti gli amanti del Hard Rock :“Back in Black” degli AC\DC.