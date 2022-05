Il Giro in musica

La settima tappa del Giro oggi si snoda da Diamante ed arrivo a Potenza dopo 196 km. Ci accompagna nel viaggio la musica scelta da Roberto Testarmata e Nicola Pigini, Dj della Carovana del Giro d'Italia 2022. Si parte con un omaggio al femminile, ad un mito del giornalismo sportivo, Donatella Scarnati di Potenza : “Simply the Best” di Tina Turner.

Riprendiamo il nostro viaggio in musica con un omaggio a Diamante, la partenza di oggi. Un nome che ci riporta al meraviglioso pezzo di Zucchero Fornaciari dedicato alla nonna: “Diamante”.

E ora è il turno di un’artista che è cresciuta a Pignola in provincia di Potenza. Il suo stile è inconfondibile, anche nel look dove ci ha abituato a tanti cambiamenti. Ha vinto Sanremo nelle giovani proposte per poi condurlo nel 2015; è stata giudice di XFactor ed ha vinto Ballando con le Stelle nella scorsa edizione. Lei è Arisa e questa è ”L’esercito del Selfie”.