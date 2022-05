Il Met Gala torna in grande stile: tra gli ospiti anche Chiara Ferragni e Fedez

A New York è tempo di Met Gala. Come ogni anno, il primo lunedì di maggio è dedicato alla moda e alla beneficenza. Dopo due anni di limitazioni, l'iconico evento, che coincide con l'inaugurazione della grande esposizione annuale della moda del Metropolitan Museum of Art, ritrova il suo splendore e c'è grande attesa per i look sfoggiati dagli invitati di questa edizione, un onore che viene riservato ai divi più influenti dello showbiz. Tra cui ci saranno Chiara Ferragni e il marito Fedez. Lo hanno svelato loro stessi su Instagram postando un biglietto di Donatella Versace.

Instagram @chiaraferragni L'invito dei Ferragnez

Alla festa di beneficenza per l'Institute of Fashion partecipano personaggi e celebrità del mondo dello spettacolo, della moda, a volte anche politici e sportivi. Fino agli ultimi giorni vige il più assoluto riserbo su tema e presenti e sulla cena, che si svolge a porte chiuse, dove un tavolo può costare fino a 500 mila dollari. La prima edizione del Met Gala si tenne nel 1948. Allora la cena costava circa 50 dollari, una cifra non indifferente per quei tempi. Quest'anno la serata sarà presieduta dagli attori Blake Lively, Ryan Reynolds e Lin-Manuel Miranda. Ci saranno anche Anna Wintour, direttrice di Vogue America, l’imprenditore e capo di Instagram Adam Mosseri e lo stilista Tom Ford, ospiti onorari. Il tema a cui ispirarsi per la scelta dell'abito è "Gilded Glamour and White Tie", quindi gli ultimi trent'anni del XIX secolo, quando in America alcuni diventarono ricchissimi, ma tanti sprofondarono nella povertà. Alla passata edizione che si tenne dopo la pausa per la pandemia, e dunque ancora sotto restrizioni anti Covid, partecipò Matteo Berrettini giunto insieme alla tennista Ajla Tomljanovic. Il red carpet è trasmesso in diretta sul web e sui canali social dalla rivista Vogue organizzatrice dell'evento a partire da mezzanotte.

Che cosa dobbiamo aspettarci dal tema di quest'anno Quest'anno il tema è The Gilded Age, il periodo storico incluso tra il 1870 e il 1900 che ha segnato profondamente la storia americana. Furono gli anni dell'industrializzazione, dell’innovazione, e della tecnologia ma anche quelli in cui nacque un crescente divario economico tra le classi sociali. Un po' come l'età vittoriana nel Regno Unito o la Belle Epoque in Francia. Il termine per questo periodo entrò in uso nei decenni del 1920 e 1930 e fu coniato dallo scrittore Mark Twain. Furono quelli gli anni in cui milioni di immigrati si riversarono negli Stati Uniti, attirati dalle possibilità di lavoro. Recentemente si è tornati a parlare di Gilded Age grazie all'omonima serie televisiva in costume prodotta da Netflix. Gli abiti delle star invitate saranno dunque probabilmente molto sfarzosi: oro, piume, gioielli e molta eleganza (nel tema si parla anche di white tie). Ma all'evento non sono mai mancate le provocazioni. L'anno scorso Cara Delevingne si presentò con un giubbotto antiproiettile con la frase Peg the Patriarchy ("inchioda il patriarcato") a caratteri cubitali rossi su bianco. La mise opera di Maria Grazia Chiuri per Dior era un messaggio a sostegno della parità di genere, tematica di cui Cara si è fatta da anni portavoce.

Getty Cara Delevingne al Met Gala 2021

Kim Kardashian invece sfoggiò un abito di Balenciaga immediatamente entrato nella storia del Met: totalmente nero, non lasciava scoperto neanche un lembo di pelle, tanto da sollevare una discussione sul messaggio nascosto. Un omaggio alle donne afghane costrette a indossare il burqa o all'ultimo album dell'ex marito, dalla copertina totalmente nera? Un riferimento alla pandemia che aveva tenuto il mondo rinchiuso in casa o una strizzata d'occhio allo stile fetish?

ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Kim Kardashian al Met Gala 2021

Tra gli altri look memorabili degli ultimi anni c'è quello di Zendaya, novella Cenerentola con tanto di scarpetta “di cristallo” persa per strada: sul red carpet l'abito da ballo di Tommy Hilfiger si illuminò con un colpo di bacchetta magica.

Getty Zendaya al Met Gala 2019

Infine non si può non citare la Regina delle stravaganze, Lady Gaga, che nel 2019 sul red carpet di abiti ne sfoggiò ben quattro infilati uno sull'altro: uno fucsia con un lunghissimo strascico, uno a bustier nero, uno slip dress ancora fucsia e infine un reggiseno con culotte tempestata di cristalli.