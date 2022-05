Il Milan vince 2-0 con l'Atalanta e aspetta l'Inter

Il Milan batte l'Atalanta davanti un San Siro stracolmo e stregato dalla prodezza di Theo Hernandez, 2-0 alla fischio finale e scudetto ipotecato. Dopo un primo tempo concluso con un nulla di fatto, 0-0 e l'Atalanta in netta evidenza (sfiorato il gol al 31' con Luis Muriel, solo il volo di Maignan annulla il possibile vantaggio), è Leao a sbloccare nella ripresa la partita con un rasoterra centrale al 58'.

Ma è Theo Hernandez a regalare forse uno dei più bel gol del campionato non solo del Milan: prende possesso palla nella sua area e inizia un dribbling magico, 70 metri di corsa senza cedere il pallone a nessuno, saltando tutti e si sinistro infila in rete nell'angolo a sinistra di Musso al 76'.

Al fischio finale, è festa grande allo stadio. Il Milan si congeda nel migliore dei modi dal suo pubblico nell'ultima partita a San Siro di questa strepitosa stagione. I 73 mila tifosi intonano 'Pioli is on fire' e l'allenatore balla in campo, esultando con la Curva Sud.