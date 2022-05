Il ministro francese dell'Economia: "La lotta all'inflazione è la priorità assoluta"

"La lotta all'inflazione è la priorità assoluta dei 27 Paesi dell'Ue". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire dopo l'Ecofin, definendo "saggia" la decisione della Commissione di prorogare la clausola di salvaguardia. "Entriamo in un periodo difficile, lo sanno tutti" - ha proseguito il ministro - perché l'Europa dovrà affrontare i problemi di “approvvigionamento di materie prime” con la guerra russo ucraina, la "chiusura del mercato cinese" e "il ritorno dell'inflazione".

L'Ecofin ha convenuto di intervenire con "misure mirate e temporanee" e “in questo quadro, la decisione della Commissione europea di proporre la proroga al 2023 della clausola generale di sospensione del Patto di stabilità è saggia e utile - ha detto Le Maire -, perché consente dei margini di manovra per sostenere ”famiglie e imprese più esposte. Possiamo al tempo stesso proteggere e ripristinare le nostre finanze pubbliche".

Di diverso avviso l'omologo tedesco, il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner. "Al momento non c'è nessuna recessione, nessun crollo della crescita e anche i mercati del lavoro sono stabili, quindi tutti i dati avrebbero parlato a favore di non estendere la clausola di salvaguardia, bensì di tornare alla normalità" con "il Patto di stabilità". Lapidario il suo commento sulla decisione di prorogare la clausola di sospensione del Patto di stabilità: "Prendiamo atto della decisione" di Bruxelles e della sua spiegazione circa le "incertezze economiche generali, ma - ha precisato - nessun fraintendimento" sull'eventualità che le cose "potrebbero continuare come durante la pandemia. Il 2023 deve già essere usato per il consolidamento". "Per la Germania ora è fondamentale tornare rapidamente a una politica di bilancio neutrale, non abbiamo bisogno di alcuno stimolo economico" perché "l'attuale situazione economica è fondamentalmente diversa dalla pandemia". Per il ministro delle Finanze tedesco "l'inflazione è un serio rischio" da affrontare per l'intera Ue, ma ha sottolineato la posizione del governo tedesco secondo il quale "dobbiamo uscire da una politica fiscale espansiva, bisogna consolidare velocemente i bilanci e ridurre il nuovo indebitamento".