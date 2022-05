Il petrolio corre, borse deboli

Corre il petrolio dopo lo stop deciso dall'Europa al greggio russo: il Brent si infiamma e vola a quasi 124 dollari al barile (+1,90%), praticamente ai massimi da marzo. Nell'ultima settimana un rialzo del 6%.

Da oggi Gazprom sospende oltre un terzo delle forniture di gas all'Olanda perchè non paga in rubli. Al momento (dopo una prima forte impennata in apertura a 98 euro) non ci sono pesanti riflessi: sul mercato di Amsterdam il gas naturale vale 91 euro per megawatt/ora.

Le borse europee hanno aperto all'insegna della debolezza: Milano cede lo 0,40% in linea con Parigi, Francoforte cede oltre mezzo punto; controcorrente Londra a +0,16%.

In Asia in deciso rialzo le piazze cinesi, che festeggiano le riaperture dopo i vari lockdown locali. Sia Shanghai sia Hong Kong guadagnano oltre un punto. Debole invece Tokyo (-0,33%) dopo il deludente dato sulla produzione industriale, che riflesse il caro-materie prime.