Il piano italiano per la pace in Ucraina. Mosca: "Non lo conosciamo, ma ogni contributo è benvenuto"

Il Cremlino non è a conoscenza del piano italiano in quattro tappe per arrivare in tempi rapidi al cessate il fuoco in Ucraina e poi aprire il negoziato per la pace, presentato all'Onu dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Purtroppo, fino a questo momento non abbiamo notizia dei dettagli di questo piano. Non so se sia stato trasmesso tramite canali diplomatici. Ne abbiamo appreso l'esistenza dai media", ha detto Peskov in un incontro con la stampa. "La partecipazione di chiunque possa aiutare a raggiungere un accordo è benvenuta. Nessuno sta rifiutando ogni sorta di sforzo sincero" ha aggiunto.

La risposta è all'iniziativa del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, durante un colloquio con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres a New York, ha presentato un piano italiano per la pace in Ucraina in 4 tappe. Un documento elaborato alla Farnesina, in stretto coordinamento con Palazzo Chigi, e anticipato a grandi linee ai diplomatici dei ministeri degli Esteri del G7 e del Quint (Usa, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia). Lo riferisce Repubblica.

Il piano prevede, sotto la supervisione di un Gruppo internazionale di facilitazione (GIF): il cessate il fuoco, la possibile neutralità dell’Ucraina, le questioni territoriali – in particolare Crimea e Donbass - e un nuovo patto di sicurezza europea e internazionale. Ad ogni singolo passaggio andrà testata la lealtà agli impegni assunti dalle parti, in modo da poter procedere allo step successivo.