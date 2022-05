Il presidente dell'AssoCalciatori Calcagno: il DL Crescita discrimina giocatori italiani

“Abbiamo una norma che discrimina in maniera spaventosa i calciatori italiani o stranieri che siano, che sono già in Italia da più di due anni”. La denuncia arriva dal presidente dell'Associazione italiana calciatori Umberto Calcagno.

“Abbiamo in corso una battaglia, personalmente diventata anche antipatica, sul Decreto crescita”, ha detto il rappresentante del ‘sindacato dei calciatori’ al termine dell'Assemblea associativa.

“Dopo aver proposto, il giorno dopo la vittoria dell'Europeo, l'abrogazione totale, in un'ottica di sistema abbiamo ragionato su un tetto a due milioni di euro, che oggi però non viene comunque accettato. Ci sentiamo presi in giro - ha aggiunto Calcagno -, è ingiusto che chi viene dall'estero paghi la metà dell'Irpef di chi lavora già in Italia, è una situazione per lo sport aberrante".

“In assemblea abbiamo ragionato soprattutto su come valorizzare al meglio i vivai nazionali, le seconde squadre sono uno dei temi e credo che oggi ci sia più condivisione, anche se c'è poco tempo per cambiare le norme verso il prossimo campionato. E un altro tema è come valorizzare al meglio anche i prestiti”.