Il principe Carlo in visita ufficiale in Canada al posto della Regina

Sarà il principe Carlo ad andare in Canada per una visita ufficiale al posto di sua madre, la Regina Elisabetta II.

L'erede al trono britannico ha già sostituito la monarca di 96 anni, per problemi di mobilità, all'inaugurazione dell'anno parlamentare leggendo il tradizionale 'discorso della regina'.

Non capitava dal 60 anni che la Regina non leggesse in prima persona il cosiddetto Queen’s Speech, il programma annuale del governo britannico, in occasione dell’inaugurazione a Camere riunite della nuova sessione parlamentare di Westminster.

Carlo, che ha 73 anni, sarà accompagnato da sua moglie Camilla. La visita rientra nelle celebrazioni per il Giubileo di Platino, ovvero i 70 anni di regno di Elisabetta II. Per tre giorni, dal 17 al 19 maggio, il principe e la sua consorte attraverseranno il Canada da Est a Ovest. E prevista anche una tappa nella capitale Ottawa.