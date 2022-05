Come promesso i 4 membri degli Aba sono tornati a “suonare” insieme per la prima volta dal 1982, a Londra, per la data di apertura del loro Voyage live show. Le superstar del pop - Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog e Anni-Frid Lyngstad - appaiono nel concerto sotto forma di avatar, più giovani, degli "Abba-tars" del gruppo che ripropone brani del vecchio catalogo con orchestra dal vivo.