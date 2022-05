Il trono resta vuoto: il principe Carlo legge "il discorso della Regina". Elisabetta II dà forfait

L'anno scorso arrivò mano nella mano con il principe Carlo. Questa volta la Regina Elisabetta non parteciperà all'inaugurazione dell'anno parlamentare e sarà proprio l'erede al trono, per la prima volta in assoluto, a leggere quello che tradizionalmente è chiamato “il discorso della regina” ("Queen's Speech"). Al suo fianco, il secondo nella linea di successione al trono, il principe William. Entrambi saranno accompagnati dalla duchessa di Cornovaglia. La monarca, 96 anni compiuti da poco, vi ha rinunciato a causa dei problemi di mobilità che da qualche tempo l'affliggono e che l'hanno costretta ad annullare anche altri impegni. Il forfait è stato annunciato da Buckingham Palace, con uno stringata nota ufficiale rimasta nel cassetto fino alla vigilia. "La Regina - vi si legge - continua a sperimentare problemi episodici di mobilità e, dopo essersi consultata con i suoi medici, ha deciso con riluttanza di non partecipare allo State Opening", l'apertura formale dell'anno parlamentare. "Su richiesta di Sua Maestà, e con l'accordo delle autorità preposte (Parlamento e Governo), il Principe di Galles leggerà il Queen's Speech in sua vece, con il Duca di Cambridge (William) presente".

È la prima volta dal 1963 che la regina non pronuncia il discorso. A quel tempo era incinta del principe Edoardo e il programma del governo fu letto dal Lord Cancelliere. Nessuno si siederà sul trono, che rimarrà simbolicamente vuoto mentre la corona sarà portata secondo consuetudine a Westminster. Carlo prenderà posto alla destra, come l'anno scorso, e la consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia, alla sua sinistra. Accanto a lei siederà il principe William. Elisabetta II, salita al trono nel 1952 alla morte prematura del padre, re Giorgio VI, era assente anche nel 1959 squando era in attesa del terzogenito Andrea e anche quella volta la lettura del discorso fu affidata al Lord Cancelliere La scelta di farsi rappresentare da Carlo è una novità in linea con il suo ruolo da “co-reggente”. Indicativa anche la presenza della consorte Camilla, per la quale Elisabetta II vorrebbe il titolo di "regina consorte" quando il principe salirà al trono britannico succedendole. Sul piano politico, questo discorso rappresenta una grande occasione per il premier Boris Johnson, dopo le recenti elezioni locali in cui il suo partito ha perso circa 500 seggi. Il primo ministro vuole guadagnare consensi promettendo di impegnarsi per far risalire il potere d'acquisto e di far dimenticare gli scandali, in particolare il "partygate".

L'assenza della regina alla cerimonia di oggi rilancia la questione della sua partecipazione alle celebrazioni del Giubileo di Platino, in occasione dei suoi 70 anni di regno all'inizio di giugno. Quest'anno ha presenziato a un solo evento pubblico esterno, la messa di suffragio per l'amato consorte Filippo, morto quasi centenario nel 2021, officiata poco prima dell'anniversario della sua scomparsa nell'abbazia di Westminster a marzo. Da ottobre vive nel castello di Windsor, o nella residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese, come suggerito dai medici, soprattutto dopo un ricovero di 24 ore in ospedale per accertamenti diagnostici e dopo il contagio da Covid, superato da Sua Maestà a febbraio che le ha lasciato “stanchezza”, come ha raccontato durante una videochiamata con il Royal London Hospital. Le celebrazioni clou di Londra del Giubileo di Platino sono fissate dal 2 al 5 giugno, fra parate, festeggiamenti popolari e saluti ai sudditi dall'affaccio del balcone di palazzo reale in occasione del Trooping the Colour dove dovrebbe esserci anche Elisabetta II con i “working royals”: oltre a Carlo e Camilla, ci saranno anche William e Kate, i volti della monarchia del futuro, e i loro figli. Niente balcone invece per Andrea, Harry e Meghan e neanche per le amate nipoti Beatrice e Eugenia di York.