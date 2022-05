Il vertice Nato a Berlino. Occhi puntati sull'adesione di Svezia e Finlandia

Secondo e ultimo giorno oggi a Berlino del vertice informale Nato dei ministri degli Esteri dove è arrivato anche il Sottosegretario di Stato Anthony Blinken. Sul tavolo ovviamente la guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia, ma anche l'adesione alla Nato di Svezia e Finlandia, paesi rimasti “neutrali” per decenni.

"È un momento storico per questi paesi del nordeuropa" che "hanno detto chiaramente di sentirsi costretti da Putin a chiedere l'adesione", ha detto la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock a margine del vertice. Per questo "La Germania lavora per preparare un processo di ratifica per l'ingresso della Nato molto veloce per Svezia e Finalndia" e "Se il parlamento e la popolazione di Svezia e Finalndia decideranno di entrare nella Nato, saremo ancora più forti", ha aggiunto.

Il presidente Putin ieri aveva avvertito la Finlandia che l'ingresso nell'Alleanza atlantica è "un grave errore" e costituisce per la Russia una minaccia che non potrà rimanere senza risposta. Cosa che preoccupa non poco gli alleati e il resto del mondo. La Turchia apre invece all'adesione di Helsinki e della Svezia alla Nato, ma chiede che smettano di sostenere il Pkk. Ankara offre intanto una nave per portare i profughi ucraini a Istambul. Intanto Kiev sostiene che i russi si stanno ritirando dalla regione di Kharkiv cercando di assicurarsi Donetsk, Lugansk e Kherson.

"L'Ucraina può vincere", ha detto uno dei vicesegretari della Nato, Mircea Geoana commentando la cena di ieri sera con Finlandia e Svezia. "C'è stato un clima costruttivo al dibattito di ieri sera".



"Sono arrivato a Berlino dove incontrerò informalmente i ministri degli esteri dei paesi Nato per discutere della nostra alleanza e di un'azione sostenuta per affrontare l'aggressione non provocata della Russia contro l'Ucraina", scrive Blinken in un post di stanotte su Twitter: